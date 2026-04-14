জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারকে ২ বছর নিষিদ্ধ করল পাকিস্তান

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ছেড়ে আইপিএলে খেলতে যান ব্লেজিং মুজারাবানি। সেটার শাস্তি পেয়েছেন তিনি। জিম্বাবুয়ের এই ক্রিকেটারকে দুই বছর নিষিদ্ধ করা হয়েছে পিএসএল থেকে।
২০২২ সালের ৪ মার্চ না ফেরার দেশে চলে যান শেন ওয়ার্ন। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি লেগস্পিনারের মৃত্যুর চার বছর পেরিয়ে গেলেও আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। তাঁর মৃত্যু নিয়ে শোনা যাচ্ছে একের পর এক রহস্যময় তথ্য। অজি কিংবদন্তি লেগস্পিনারের ছেলে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন।৯ মিনিট আগে
আর্জেন্টিনায় ফুটবল কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুকে ঘিরে নতুন করে বিচার শুরু হয়েছে। আজ থেকে শুরু হওয়া এই বিচারটি আগের মামলার এক বছর পর হতে হচ্ছে, যা বিচারকের এক কেলেঙ্কারির কারণে ভেঙে গিয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে
নিজেদের সবশেষ চার ম্যাচের চারটিতে হেরেছে ঘানা ফুটবল দল। ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকা কোচ অটো আদ্দোকে বরখাস্ত করা হয় মার্চের শেষে। আদ্দো বরখাস্ত হওয়ার দুই সপ্তাহ পর নতুন কোচ নিয়োগ দিল ঘানা। নতুন এই কোচের ইউরোপীয় ফুটবলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফুটবলেও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ন্যু ক্যাম্পে গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনা ২-০ গোলে হেরেছিল আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে। সেমিফাইনালে উঠতে হলে আজ শেষ আটের দ্বিতীয় লেগে ৩ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে শুরু হবে বার্সা-আতলেতিকো কোয়ার্টার ফাইনালের৩ ঘণ্টা আগে