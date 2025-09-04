Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টিতে ২৫০ রান করতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ২৮
ডাচ সিরিজে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেও টি-টোয়েন্টিতে এখনো ২৫০ রান করতে পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো
ডাচ সিরিজে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেও টি-টোয়েন্টিতে এখনো ২৫০ রান করতে পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

চার-ছক্কার বন্যায় এখন ক্রিকেটের সংজ্ঞাই যে অনেকটা বদলে গেছে। আইপিএল তো বটেই, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২৫০-এর বেশি স্কোর হচ্ছে নিয়মিত। অথচ বাংলাদেশ এখনো স্কোরবোর্ডে ২০০ তুলতেই সংগ্রাম করে। বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ শেষে এটা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন লিটন দাস।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা বাংলাদেশ ২-০ ব্যবধানে জিতেছে। সিলেটে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১০.২২ ও ৭.৮৯ রানরেটে রান তাড়া করে জিতেছে। একই ভেন্যুতে গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা বৃষ্টির বাগড়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে, যেখানে প্রথম দফায় খেলা বন্ধ হওয়ার আগে বাংলাদেশ ৪.১ ওভারে ১ উইকেটে করে ৬০ রান। দ্বিতীয় দফায় বৃষ্টির বাগড়ায় মূলত খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার আগে ১৮.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান করে বাংলাদেশ।

সিলেটে গতকালের ম্যাচটা একপাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যাবে, টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত সাতবার বাংলাদেশ ২০০ পেরিয়েছে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ২১৫ রান বাংলাদেশ করেছে ২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় সাত বছর আগে সেবার বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। সিলেটে গতকাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে লিটন এলে দলের বড় ইনিংস তৈরির প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা তখন বলেছিলাম (এ বছরের মে মাসে) আমরা শুষ্ক উইকেটে ব্যাটিং করেছিলাম। আরব আমিরাত ব্যাটিং করেছিল ভেজা উইকেটে। ভেজা উইকেটে ব্যাটিং করলে হয়তো ২৫০ রান করতে পারতাম। আজ (গতকাল) দুই দলের জন্যই ছিল সমান। বোলিং করতে পারলে ভালো হতো।’

শ্রীলঙ্কার মাঠে তাদের বিপক্ষে জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় দিয়ে শুরু। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে দুটি সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে, যার মধ্যে সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারার পর মিরপুরের উইকেটের কড়া সমালোচনা করেছে। মিরপুরের চেয়ে সিলেটের উইকেট যে তুলনামূলক স্পোর্টিং, সেটা মানছেন লিটনও। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘বাংলাদেশে সিলেট ও চট্টগ্রামে যে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলো হয়, ব্যাটিংবান্ধব উইকেট। আউটফিল্ডও ভালো অনেক। তুলনামূলক মিরপুরে শুধু আমরা না, সবাই সংগ্রাম করে। সিলেটের মাঠ ভালো। খেলেও মজা লাগে।’

শোনা কথায় কান দিতে নিষেধ করছেন লিটনশোনা কথায় কান দিতে নিষেধ করছেন লিটন

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে বাংলাদেশের পরবর্তী গন্তব্য সংযুক্ত আরব আমিরাত। মরুর দেশে লিটনরা যাবেন এশিয়া কাপ খেলতে। এশিয়া কাপে বাংলাদেশের লক্ষ্য কী, সেই প্রশ্নের উত্তরে অধিনায়ক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘কোনো জায়গায় (এশিয়া কাপ) দেখতে চাচ্ছি না আমি। এশিয়া কাপে ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই। তাহলেই আপনি জিতবেন।’

৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপ। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের অভিযান শুরু হবে দুই দিন পর। ১১ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবেন লিটনরা। এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচই বাংলাদেশ খেলবে আবুধাবিতে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটনেদারল্যান্ডস ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

সম্পর্কিত

পাকিস্তান কি পারবে এবার ঘুরে দাঁড়াতে

পাকিস্তান কি পারবে এবার ঘুরে দাঁড়াতে

ঘরের মাঠে মেসির উৎসব পণ্ড করতে চান আরেক আর্জেন্টাইন

ঘরের মাঠে মেসির উৎসব পণ্ড করতে চান আরেক আর্জেন্টাইন

এক মাস পর ধর্ষণের অভিযোগ থেকে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রেহাই

এক মাস পর ধর্ষণের অভিযোগ থেকে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রেহাই

টি-টোয়েন্টিতে ২৫০ রান করতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশের

টি-টোয়েন্টিতে ২৫০ রান করতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশের