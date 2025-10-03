সিরিজ জেতার লক্ষ্যে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক জাকের আলী অনিক। আফগানিস্তানকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। আগে ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।
এশিয়া কাপ ব্যর্থতার পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। হাতের নাগালে চলে আসার পরও আচমকা ব্যাটিং ধসে জেগেছিল হারের শঙ্কা। সে শঙ্কা দূর হয় নুরুল হাসান সোহান সোহান ও রিশাদ হোসেনের ব্যাটিং দৃঢ়তায়। তাদের দুজনের দায়িত্বশীল ব্যাটিং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ৪ উইকেটের জয় এনে দেয়।
এই জয়ে টি–টোয়েন্টি সিরিজে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। এখন জাকেরের দলের সামনে সিরিজ জয়ের হাতছানি। প্রথম ম্যাচের ব্যাটিং ব্যর্থতা ভুলে ট্রফি জয়ের কাজটা আজই সেরে রাখতে চাইবে তারা। অন্যদিকে আফগানিস্তানের জন্য ম্যাচটি মহাগুরুত্বপূর্ণ। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে কুড়ি ওভারের দ্বিতীয় ম্যাচে জেতার বিকল্প নেই আফগানদের। এমন সমীকরণে আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে কিছুটা হলেও পিছিয়ে থাকবে জনাথন ট্রটের দল।
সিরিজ জেতার মিশনে দুই পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। একাদশে নেই তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব। তাদের জায়গায় নেওয়া হয়েছে শরিফুল ইসলাম ও সাইফউদ্দিনকে। আফগানিস্তানের একাদশে এসেছে তিন পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ ইশাক, ফরিদ আহমেদ ও শারাফউদ্দিন আশরাফ। একাদশে নেওয়া হয়েছে ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, আব্দুল্লাহ আহমদজাই ও মুজিব উর রহমানকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, জাকের আলী, শামিম হোসেন পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, শরিফুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদ।
আফগানিস্তান: ইব্রাহিম জাদরান, সাদিকুল্লাহ অতল, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, দারউইস আব্দুল রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নুর আহমদ, ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, আব্দুল্লাহ আহমদজাই ও মুজিব উর রহমান।
