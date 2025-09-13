লঙ্কানদের হারিয়ে বাংলাদেশ কি পারবে সুপার ফোরের টিকিট কাটতে

রানা আব্বাস, আবুধাবি থেকে
আবুধাবির হোটেল পার্ক রোটানায় উঠেছে ‘বি’ গ্রুপের প্রতিটি দল। গতকাল দুপুরে টিম হোটেলের লবিতে দেখা গেল শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচ সনাৎ জয়াসুরিয়া সোফায় গা এলিয়ে আড্ডা মারছেন কোচিং স্টাফদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে হোটেল লবিতে এলেন কুশল মেন্ডিসও। কুশলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করেই মোক্ষম প্রশ্ন, কাল তো আপনার ‘প্রিয়’ প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের সঙ্গে খেলা, আরেকটি বিস্ফোরক ইনিংস খেলতে তৈরি?
কুশল হাসলেন, তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর, ‘দেখা যাক...।’ বাংলাদেশকে পেলে কুশল মেন্ডিস কতটা ভয়ংকর হয়ে ওঠেন, সেটা পরিসংখ্যানই উচ্চ স্বরে বলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ১২ টি-টোয়েন্টিতে ৪৪.০৮ গড়ে ১৫৯.৮১ স্ট্রাইকরেটে ৭ হাফ সেঞ্চুরিতে রান ৫২৯। কুশল জ্বলে উঠলে শ্রীলঙ্কা খুব কমই ম্যাচ হেরেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। গত জুলাইয়ে নিজেদের ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা যে দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হেরেছে লিটনদের কাছে, দুটিতেই কুশল ছিলেন ব্যর্থ। আরেকভাবে ঘুরিয়ে বললে, কুশলকে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে বাংলাদেশ।
আজ আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কাকে হারাতে হলে একই কাজ করতে হবে বাংলাদেশের বোলারদের, দ্রুত ফেরাতে হবে কুশলকে। কিন্তু ক্রিকেট তো একজনের খেলা নয়, জিততে হলে সব বিভাগেই দিতে হবে ‘টিক মার্ক’। সে কারণেই কি জুমার নামাজ আদায় করে হোটেলে ফেরার পরই লবিতে তিন স্পিনার শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন আর নাসুম আহমেদকে নিয়ে ছোট্ট একটা মিটিং সেরে নিলেন দলের স্পিন পরামর্শক মুশতাক আহমেদ। হংকংয়ের বিপক্ষে পরশু মেহেদী-রিশাদ দুজনই দিয়েছেন ওভারে সাতের ওপর রান।
হংকংয়ের মতো তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ পেয়ে টস জিতে কেন আগে ব্যাটিং নয় কিংবা পরে ব্যাটিং করে কেন এতটা সতর্ক ব্যাটিং, সে ব্যাখ্যায় দলের টপ অর্ডার ব্যাটার তাওহীদ হৃদয় পরশু রাতে বলেছেন, তাঁদের কাছে জয় নিশ্চিত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সুপার ফোরে যেতে হলে শুধু জয়ই যদি পরে যথেষ্ট না হয়? গ্রুপের অন্য দুটি সমশক্তির দল শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশেরও পয়েন্ট যদি সমান ৪ হয়, তখন নিশ্চিতভাবে নেট রানরেটের হিসাবনিকাশ আসবে। আর সেই হিসাবে এগিয়ে থাকতে আফগানিস্তান যেভাবে হংকংকে স্রেফ গুঁড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতায় খেলেছে, বাংলাদেশ সেভাবে পারেনি।
বাংলাদেশ দল অবশ্য মনে করছে, নেট রানরেটের হিসাবেই কেন যেতে হবে; যদি প্রতিটি ম্যাচে জেতা যায়। সেটা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু কাজটা যে বড্ড কঠিন। সুপার ফোরের টিকিট পাওয়ার কাজ এগিয়ে রাখতে আজ শ্রীলঙ্কাকে হারাতেই হবে। আর এই দুই দলের দ্বৈরথে একটা অন্যরকম ঝাঁজ, উত্তাপ গত এক দশকে ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে। দুই দলের দ্বৈরথকে কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, ‘নাগিন ক্লাসিকো’! ২০১৮ নিদাহাস ট্রফিতে মুশফিকুর রহিমের নাগিন নৃত্যের সেই উদ্যাপন থেকে শুরু করে গত ২০২৩ বিশ্বকাপে দিল্লিতে ‘টাইমড আউট’ বিতর্ক; বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা লড়াই মানেই টানটান উত্তেজনা।
সর্বশেষ আইসিসির দুটি ইভেন্টে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হওয়া এশিয়া কাপে স্কোরলাইন ১:১। ২০১৬ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ লঙ্কানদের হারালেও ২০২২ এশিয়া কাপে আবার হেরেছে। ২০ ওভারের ক্রিকেটে দুই দলের মুখোমুখি পরিসংখ্যানে খুব বেশি পার্থক্য নেই। বাংলাদেশ জিতেছে ৮টিতে, শ্রীলঙ্কা ১২টিতে। তবে সর্বশেষ গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাঠে লঙ্কানদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়টা বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে বাংলাদেশকে। আবুধাবিতে ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তানজিম সাকিবও সেটাই বলছিলেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই ম্যাচ জিতলে আত্মবিশ্বাস তো থাকবেই। যখন একটা দলের বিপক্ষে জিতবেন আলাদাভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।’
আবুধাবির রানপ্রসবা উইকেটে আজ বাংলাদেশের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে পাঁচ বোলিং অপশনের জায়গায় বাড়তি একজন বোলারের চিন্তা আজ করতে হতে পারে টিম ম্যানেজমেন্টকে। ২০২২ এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় ঘটেছিল বাংলাদেশের। আজ ঠিক বিপরীত গল্পটাই লিখতে চাইবেন লিটনরা।
