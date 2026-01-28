টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রবল চাপের মুখে ভারতীয় কোচ

গৌতম গম্ভীরের অধীনে ভারতের টি-টোয়েন্টি পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। দাপটের সঙ্গে সবশেষ এশিয়া কাপের শিরোপা ঘরে তুলেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এই সংস্করণের বিভিন্ন সিরিজেও বেশ ধারাবাহিক ভারত। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টানা ৩ ম্যাচ জিতে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।
এরপরও যেন স্বস্তিতে থাকার উপায় নেই গম্ভীরের। কারণটাও যৌক্তিক। টি-টোয়েন্টি ছাড়া বাকি ২ সংস্করণে গম্ভীরের অধীনে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স বেশ হতাশাজনক। এজন্য প্রায়ই সমালোচনার তীরে বিদ্ধ হতে হয় সাবেক ক্রিকেটারকে। সবশেষ গম্ভীরের কড়া সমালোচনা করলেন পশ্চিবঙ্গের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী এবং ভারতের সাবকে ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে না পারলে গম্ভীরকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।
এশিয়া কাপ ছাড়াও গত বছর গম্ভীরের অধীনে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপা জিতেছে ভারত। বিপরীতে হতাশার গল্পটাও বেশ বড়। অস্ট্রেলিয়ার কাছে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে হেরেছে দলটি। হারতে বসে শেষ দিকের নাটকীয়তায় অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে ড্র করেছে। টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এ ছাড়া গত বছরের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ওয়ানডে সিরিজ হেরে ফিরেছে ভারতীয়রা। এত সব ব্যর্থতার কারণে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বেশ তোপের মুখে গম্ভীর।
ইনসাইড স্পোর্টসকে তিওয়ারি বলেন, ‘ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিততে না পারলে বিসিসিআইয়ের উচিত হবে গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া। যদিও বিসিসিআই সচিব বলেছেন, গম্ভীর চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করবেন এবং তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমার মনে হয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে না পারলে বিসিসিআই বড় সিদ্ধান্ত নেবে। গম্ভীরকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।’
গম্ভীরকে বাদ দিয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণকে কোচের পদে বসানো উচিত বলেন মনে করেন তিওয়ারি, ‘আমি বলব রাহুল দ্রাবিড়ের পর লক্ষ্মণকে দায়িত্ব দেওয়া সহজাত প্রক্রিয়া হতো। বোর্ডের উচিত হবে লক্ষ্মণকে রাজি করানো। সে ঠান্ডা মাথার মানুষ, খুবই ভালো মানুষ। কোচিংয়ের অনেক অভিজ্ঞতা তো আছেই। দলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাঁকে রাজি করানো দরকার।’
