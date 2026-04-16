Ajker Patrika
ক্রিকেট

তামিমের সঙ্গে কী কথা হয়েছে মিরাজের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মেহেদী হাসান মিরাজের এক সময়ের সতীর্থ তামিম ইকবাল এখন বিসিবি সভাপতি। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হলেও তামিম ইকবাল কাগজে কলমে বিসিবি প্রধান। তাঁর অধীনে এবার নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আগামীকাল মিরপুরে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের তামিম অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা দুইটি ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে ঘরের মাঠে। মিরাজের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এবার নামছে হ্যাটট্রিক সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে। আগামীকাল মিরপুরে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। আজ মিরপুরে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ এসেছেন। নতুন সভাপতি তামিমের সঙ্গে কী কথা হয়েছে—এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে মিরাজ বলেন, ‘সভাপতির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। আমরা যেভাবে ক্রিকেট খেলছি, সেভাবে খেলতে হবে।’

২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত ওয়ানডে দলের নেতৃত্বভার মিরাজের কাঁধে। অধিনায়কত্ব নিয়ে তামিমের সঙ্গে কি কোনো আলাপ-আলোচনা হয়েছে—এ প্রসঙ্গে তিনি (মিরাজ) বলেন, ‘দীর্ঘ সময়ের জন্য একজন অধিনায়ক থাকলে একটি দলের বন্ডিং ভালো হয়। স্বল্পমেয়াদে কাউকে দায়িত্ব দেওয়াটা আমি সঠিক মনে করি না। কারণ, দিন শেষে দলের মধ্যে বন্ডিং তৈরি করাটা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। আমার জন্য এটা ইতিবাচক দিক (২০২৭ পর্যন্ত অধিনায়ক থাকা)। তাহলে প্রত্যেক সিরিজ এবং কোন কন্ডিশনে আমরা খেলব, সেটা পরিকল্পনা করতে পারব।’

দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার যৌথ আয়োজনে হবে ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকা দল সরাসরি খেলবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ৯ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৭৯। সবার ওপরে থাকা ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১১৯। ১১৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নিউজিল্যান্ড। যেহেতু কিউইরা র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে, বাংলাদেশ তাদের বিপক্ষে সিরিজ জিতলে স্বাভাবিকভাবেই রেটিং বাড়বে।

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে ধাপে ধাপে এগোনো উচিত বলে মনে করেন মিরাজ। আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘২০২৭ সালের বিশ্বকাপ অনেক লম্বা সময়ের বিষয় এবং একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপার। সেই পর্যন্ত যেতে হলে এই প্রসেসটা বজায় রাখতে হবে এবং প্রতিটি সিরিজ ভালো খেলতে হবে। শেষ দুটি সিরিজ আমরা ভালো খেলেছি এবং ক্রিকেটাররাও বেশ আত্মবিশ্বাসী। সামনের সিরিজগুলোতে কীভাবে তারা উন্নতি করতে হবে, সেভাবেই অনুশীলন করছে।’

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন তামিম। অবসরের ১৫ মাসের মধ্যে বিসিবি সভাপতি হয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ ব্যাটার এক সময় মিরাজের সতীর্থও ছিলেন। তামিমের বিসিবি সভাপতি হওয়া ইতিবাচক মনে করছেন মিরাজ। আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘তার সঙ্গে আমরা (তামিম) অনেক দিন ক্রিকেট খেলেছি। তিনি আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু ভালো জানবেন। সম্প্রতি যেহেতু খেলা ছেড়েছেন, এটা আমাদের জন্য ইতিবাচক দিক।’

বিসিবির পুরোনো পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে ৭ এপ্রিল অ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি হওয়ার পর তামিমের ব্যস্ততা এখন অনেক বেড়েছে। আজ সন্ধ্যায় সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ অধিনায়কদের ‘ক্যাপ্টেনস কার্ড’ দেবেন নতুন বিসিবি সভাপতি।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতামিম ইকবালবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

