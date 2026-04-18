Ajker Patrika
ক্রিকেট

৩৩ কোটি টাকার ক্রিকেটারের ফিফটি, কলকাতা জিতবে কবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
৭৯ রানের ইনিংস খেলেছেন গ্রিন। ছবি: ক্রিকইনফো

নিলাম থেকে ক্যামেরুন গ্রিনকে প্রায় ৩৩ কোটি টাকায় কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আকাশচুম্বী প্রত্যাশা থাকলেও মাঠের খেলায় একের পর এক হতাশ করেই যাচ্ছিলেন রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়া এই অলরাউন্ডার। অবশেষে ব্যাট হাতে বড় ইনিংস খেললেন গ্রিন। গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে গতকাল ফিফটির দেখা পান তিনি। তবে ভাগ্য বদলায়নি কলকাতার।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ১৮০ রানের পুঁজি পায় কলকাতা। তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের স্কোরবোর্ডে বড় সংগ্রহ দাঁড় করাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন গ্রিন। চারে নেমে শেষ ওভারে আউট হওয়ার আগে তাঁর অবদান ৭৯ রান। ৭ চার এবং ৪ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৫৫ বলের ইনিংস। এর আগে প্রথম ৫ ম্যাচে গ্রিনের ব্যাট থেকে এসেছিল মাত্র ৫৬ রান। এত পারিশ্রমিক পাওয়ার পরও তাঁর এমন পারফরম্যান্সে বেজায় বিরক্ত ছিল ভক্তরা। গুজরাটের বিপক্ষে ফিফটির পর গ্রিনের ওপর নতুন করে আস্থা রাখতেই পারে কলকাতা।

গ্রিনের ফিফটি করা ম্যাচে গুজরাটের কাছে ৫ উইকেটে হেরে গেছে কলকাতা। এ নিয়ে ৬ ম্যাচের পাঁচটিতেই হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো আজিঙ্কা রাহানের দলের। নামের পাশে যোগ হওয়া এক পয়েন্ট এসেছে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার কল্যাণে।

এখনো জয়ের দেখা না পাওয়া কলকাতার জন্য প্লে অফের পথটা আরও কঠিন হয়ে গেছে। এই যখন অবস্থা, তখন হার নিয়ে কথা না বলে নিজেদের ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে ভাবছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। তিনি বলেন, ‘ম্যাচ হারার পর কথা বলা সহজ নয়। তবে আমি ইতিবাচক দিকগুলোতেই নজর দিতে চাই। শুরুতেই তিন উইকেট হারানো আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গিয়েছিল।’

গ্রিনের ইনিংস নিয়ে প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘গ্রিনের ইনিংসটি অসাধারণ ছিল। চাপে থেকেও যেভাবে সে পাল্টা আক্রমণ করেছে এবং বোলারদের মোকাবিলা করেছে, সেটা দারুণ লেগেছে। ১৪৭-৪ অবস্থায় ১৮০-এর কাছাকাছি স্কোরে পৌঁছানো আমাদের জন্য কঠিন ছিল।’ বোলারদের প্রশংসা করেছেন রাহানে, ‘আমাদের বোলারদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলেও তারা চেষ্টা চালিয়ে গেছে।’

