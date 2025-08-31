‘কাউকে দ্রুত আকাশে তুলবেন না, নামাবেনও না’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের ক্রিকেটে যে প্রতিভা নেই, তা নয়। কেউ কেউ এসে শুরুতেই আলো ছড়ান, ম্যাচ জেতান, হন খবরের শিরোনাম। কিন্তু এরপরই শুরু হয় তাঁর আসল লড়াই। ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লড়াই। সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ছিল একদিকে এশিয়া কাপের আগে দলের প্রস্তুতি, আরেক দিকে কিছু ক্রিকেটারের জন্য নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার সুযোগ। আগেও অনেকেই এমন সুযোগে দলে ফিরেছেন, কিন্তু ধারাবাহিক হতে না পেরে হারিয়েও গেছেন।
এ জায়গাতেই সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। বললেন, কাউকে খুব তাড়াতাড়ি আকাশে তুলতে নেই, আবার দ্রুত নিচেও নামাতে নেই।
তিন বছর পর গতকাল জাতীয় দলের একাদশে সুযোগ পাওয়া সাইফ হাসান ব্যাট হাতে ছোট ক্যামিও আর বল হাতে ২ উইকেট নিয়ে সবার নজরে এসেছেন। অনেকে এই পারফরম্যান্সকে চমক হিসেবে দেখলেও সালাহ উদ্দিন বলছেন, এর পেছনে আছে সাইফের দীর্ঘদিনের চেষ্টা আর আগ্রহ।
আজ বিকেলে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ছিল ঐচ্ছিক অনুশীলন। অনেকে মাঠে এসেছিলেন প্রস্তুতি নিতে। অনুশীলনের আগে সংবাদ সম্মেলনে সালাহ উদ্দিন বললেন, ‘আগেও বলেছি, কাউকে খুব দ্রুত আকাশে তুলবেন না, আবার দ্রুত নামাবেনও না। সাইফ দীর্ঘদিন চেষ্টা করছে, তার ভেতরে আগ্রহ আছে। সময় দিন, দেখবেন দারুণ কিছু করবে।’
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দল এখন গুছিয়ে ওঠার পর্যায়ে। সামনে বিশ্বকাপ, তার আগে এই সংস্করণের এশিয়া কাপও। তাই লিটন দাস ও টিম ম্যানেজমেন্টের তাগিদ সেরা দল তৈরির দিকে। বেশ কিছু ক্রিকেটার দীর্ঘদিন পর সুযোগ পেয়ে পারফর্ম করছেন, যা দলে প্রতিযোগিতা বাড়াচ্ছে।
সালাহ উদ্দিন এই প্রতিযোগিতাকেই স্বস্তি হিসেবে দেখছেন। তাঁর ভাষায়, ‘সাইডলাইনে বসা যারা পারফর্ম করে ফিরছে, তাতে দলে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। যত বেশি পারফর্মার আসবে, দলের জন্য তত ভালো।’
নেদারল্যান্ডস সিরিজকেই শেষ প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন না সালাহ উদ্দিন। বললেন, ‘এশিয়া কাপই শেষ না। তবে হ্যাঁ, এশিয়া কাপে ভালো করতেই হবে। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি হলো—আমাদের প্রতিনিয়ত উন্নতি করতে হবে।’
বাংলাদেশের ক্রিকেটে যে প্রতিভা নেই, তা নয়। কেউ কেউ এসে শুরুতেই আলো ছড়ান, ম্যাচ জেতান, হন খবরের শিরোনাম। কিন্তু এরপরই শুরু হয় তাঁর আসল লড়াই। ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লড়াই। সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ছিল একদিকে এশিয়া কাপের আগে দলের প্রস্তুতি, আরেক দিকে কিছু ক্রিকেটারের জন্য নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার সুযোগ। আগেও অনেকেই এমন সুযোগে দলে ফিরেছেন, কিন্তু ধারাবাহিক হতে না পেরে হারিয়েও গেছেন।
এ জায়গাতেই সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। বললেন, কাউকে খুব তাড়াতাড়ি আকাশে তুলতে নেই, আবার দ্রুত নিচেও নামাতে নেই।
তিন বছর পর গতকাল জাতীয় দলের একাদশে সুযোগ পাওয়া সাইফ হাসান ব্যাট হাতে ছোট ক্যামিও আর বল হাতে ২ উইকেট নিয়ে সবার নজরে এসেছেন। অনেকে এই পারফরম্যান্সকে চমক হিসেবে দেখলেও সালাহ উদ্দিন বলছেন, এর পেছনে আছে সাইফের দীর্ঘদিনের চেষ্টা আর আগ্রহ।
আজ বিকেলে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ছিল ঐচ্ছিক অনুশীলন। অনেকে মাঠে এসেছিলেন প্রস্তুতি নিতে। অনুশীলনের আগে সংবাদ সম্মেলনে সালাহ উদ্দিন বললেন, ‘আগেও বলেছি, কাউকে খুব দ্রুত আকাশে তুলবেন না, আবার দ্রুত নামাবেনও না। সাইফ দীর্ঘদিন চেষ্টা করছে, তার ভেতরে আগ্রহ আছে। সময় দিন, দেখবেন দারুণ কিছু করবে।’
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দল এখন গুছিয়ে ওঠার পর্যায়ে। সামনে বিশ্বকাপ, তার আগে এই সংস্করণের এশিয়া কাপও। তাই লিটন দাস ও টিম ম্যানেজমেন্টের তাগিদ সেরা দল তৈরির দিকে। বেশ কিছু ক্রিকেটার দীর্ঘদিন পর সুযোগ পেয়ে পারফর্ম করছেন, যা দলে প্রতিযোগিতা বাড়াচ্ছে।
সালাহ উদ্দিন এই প্রতিযোগিতাকেই স্বস্তি হিসেবে দেখছেন। তাঁর ভাষায়, ‘সাইডলাইনে বসা যারা পারফর্ম করে ফিরছে, তাতে দলে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। যত বেশি পারফর্মার আসবে, দলের জন্য তত ভালো।’
নেদারল্যান্ডস সিরিজকেই শেষ প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন না সালাহ উদ্দিন। বললেন, ‘এশিয়া কাপই শেষ না। তবে হ্যাঁ, এশিয়া কাপে ভালো করতেই হবে। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি হলো—আমাদের প্রতিনিয়ত উন্নতি করতে হবে।’
প্রতিশোধ, মধুর প্রতিশোধ হয়তো একেই বলে! ম্যাচশেষে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা। অথচ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা আগেই নিশ্চিত করেছে ভারত। দিনটি তাদের জন্য হওয়ার কথা ছিল উৎসবের। তাতে পানি ঢেলে দিয়েছেন প্রীতি-আলপিরা। ৭ গোলের থ্রিলারে ভারতকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা আগেই নিশ্চিত করেছে ভারত। তাদের জন্য ম্যাচটি নিয়মরক্ষার হলেও বাংলাদেশের কাছে প্রতিশোধের। কারণ প্রথম দেখায় ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল মাহবুবুর রহমান লিটুর দল। আজ ফিরতি লেগের ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে ২-১ ব্যবধানে।২ ঘণ্টা আগে
ওয়েলসের প্রথম ক্লাব তারা, ফুটবল ইতিহাসের তৃতীয় পেশাদার ক্লাব হিসেবেও রয়েছে খ্যাতি। ইতিহাসটা তাই ১৬০ বছর পুরোনো। অর্জনের দিক থেকে যদিও অতোটা সমৃদ্ধ নয়। তবে পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখছে রেক্সহাম। ইংলিশ ফুটবলের ইতিহাসে টানা তিন মৌসুমে প্রমোশন পেয়ে এবার খেলছে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। ৪৩ বছর পর লিগটিতে পেল...৪ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষ হতভম্ব, দর্শকেরাও দেখতে থাকলেন বিস্মিত চোখে। সালমান নিঝার যা করলেন, সেটার সাক্ষী হয়েও নিজেরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে কে এই ব্যাটার, যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা।৫ ঘণ্টা আগে