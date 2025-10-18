Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

রিশাদের কাছে ৬ উইকেটের অর্থ, ‘আল্লাহ দিয়েছেন’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উইকেট শিকারের পর রিশাদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বিসিবি
উইকেট শিকারের পর রিশাদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বিসিবি

রিশাদ হোসেনের সাফল্যে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবেন, বলুন তো? মুশতাক আহমেদ। স্পিন পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ দলের সব স্পিনারের সাফল্যই তাঁকে আনন্দিত করে। তবে খেলোয়াড়ি জীবনে নিজেই ছিলেন দুর্দান্ত এক লেগ স্পিনার। লেগিদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা, ভালো লাগা থাকবেই। মিরপুরে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রিশাদের ঘূর্ণি-জাদুতে মুশতাকের মুখে চওড়া হাসি খেলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

লেগ স্পিন-গুগলিতে তুলে নিলেন ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো ৫ উইকেট। তার আগে ব্যাট হাতে আটে নেমে মহাগুরুত্বপূর্ণ ১৩ বলে ২৬ রান—লো স্কোরিং ম্যাচের নায়ক হতে আর কী লাগে রিশাদের!

আজকের আগে ওয়ানডেতে যাঁর সেরা বোলিং ছিল ৩৭ রানে ২ উইকেট, সেই রিশাদ কাল পেলেন ৬ উইকেট। বল দিয়ে দারুণ কথা বলাতে জানলেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশে রিশাদ বেশ পরিমিত।ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ‘এটার অর্থ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ দিয়েছেন।’

সামান্য একটা আফসোস থাকতে পারে, অল্পের জন্য একটি রেকর্ড নিজের করে নিতে পারেননি রিশাদ। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে বোলিংয়ে সেরা রেকর্ড যৌথভাবে মাশরাফি বিন মুর্তজা ও রুবেল হোসেনের। ২০০৬ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে মাশরাফি ২৬ রানে পেয়েছিলেন ৬ উইকেট। রুবেল ২০১৩ সালে ২৬ রানে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। রিশাদও ৬ উইকেট পেয়েছেন তবে রান দিয়েছেন ৩৫। সামগ্রিকভাবে রেকর্ডটা না হলেও একটা রেকর্ড হয়েছে রিশাদের, বাংলাদেশের স্পিনারদের মধ্যে সেরা বোলিং বিশ্লেষণী এখন ২৩ বছর বয়সী এ লেগ স্পিনারেরই।

মিরপুরের উইকেটে লেগ স্পিনার হিসেবে বাড়তি সুবিধা পাবেন, এটা ভেবে খেলেননি রিশাদ। শুধু নিজের প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রেখেছেন তরুণ লেগি, ‘না ওরকম কিছু চিন্তা ছিল না। চিন্তা ছিল নিজের প্রক্রিয়ায় ঠিক থাকা। ওরা শুরুতে সুন্দর ব্যাটিং করছিল। চেষ্টা ছিল ধৈর্য ধরে সুযোগ কাজে লাগাতে।’

আফগানিস্তান সিরিজের ফাঁকে রশিদ খানের সঙ্গে কথা হয়েছিল রিশাদের। কী পরামর্শ নিলেন তিনি, ‘লেগ স্পিনার হিসেবে টেকনিক ও প্রসেস নিয়ে কথা বলেছিলাম। সাধারণত লেগ স্পিনারদের মধ্যে যা কথা হয়ে থাকে। তাঁর সঙ্গে সামনের দিকে কীভাবে যাব না যাব সেটা নিয়ে কথা হয়েছে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

৪৫ বছর ছদ্মবেশে বিলাসী জীবন, অবশেষে বিচারের মুখে গুম-খুনের হোতা গোয়েন্দাপ্রধান

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

গঙ্গাচড়ায় চাঁদাবাজি ও অপপ্রচারের অভিযোগে ৩৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

রিশাদের কাছে ৬ উইকেটের অর্থ, ‘আল্লাহ দিয়েছেন’

রিশাদের কাছে ৬ উইকেটের অর্থ, ‘আল্লাহ দিয়েছেন’

মিরপুরের উইকেট নিয়ে ‘নেগেটিভ নিউজ’ না করার অনুরোধ আশরাফুলের

মিরপুরের উইকেট নিয়ে ‘নেগেটিভ নিউজ’ না করার অনুরোধ আশরাফুলের

রিশাদের রেকর্ড বোলিংয়ে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

রিশাদের রেকর্ড বোলিংয়ে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

‘দুর্ধর্ষ’ হাল্যান্ডকে থামানোর উপায় বাতলে দিলেন গার্দিওলা

‘দুর্ধর্ষ’ হাল্যান্ডকে থামানোর উপায় বাতলে দিলেন গার্দিওলা