রিশাদের কাছে ৬ উইকেটের অর্থ, ‘আল্লাহ দিয়েছেন’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রিশাদ হোসেনের সাফল্যে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবেন, বলুন তো? মুশতাক আহমেদ। স্পিন পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ দলের সব স্পিনারের সাফল্যই তাঁকে আনন্দিত করে। তবে খেলোয়াড়ি জীবনে নিজেই ছিলেন দুর্দান্ত এক লেগ স্পিনার। লেগিদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা, ভালো লাগা থাকবেই। মিরপুরে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রিশাদের ঘূর্ণি-জাদুতে মুশতাকের মুখে চওড়া হাসি খেলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।
লেগ স্পিন-গুগলিতে তুলে নিলেন ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো ৫ উইকেট। তার আগে ব্যাট হাতে আটে নেমে মহাগুরুত্বপূর্ণ ১৩ বলে ২৬ রান—লো স্কোরিং ম্যাচের নায়ক হতে আর কী লাগে রিশাদের!
আজকের আগে ওয়ানডেতে যাঁর সেরা বোলিং ছিল ৩৭ রানে ২ উইকেট, সেই রিশাদ কাল পেলেন ৬ উইকেট। বল দিয়ে দারুণ কথা বলাতে জানলেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশে রিশাদ বেশ পরিমিত।ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ‘এটার অর্থ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ দিয়েছেন।’
সামান্য একটা আফসোস থাকতে পারে, অল্পের জন্য একটি রেকর্ড নিজের করে নিতে পারেননি রিশাদ। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে বোলিংয়ে সেরা রেকর্ড যৌথভাবে মাশরাফি বিন মুর্তজা ও রুবেল হোসেনের। ২০০৬ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে মাশরাফি ২৬ রানে পেয়েছিলেন ৬ উইকেট। রুবেল ২০১৩ সালে ২৬ রানে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। রিশাদও ৬ উইকেট পেয়েছেন তবে রান দিয়েছেন ৩৫। সামগ্রিকভাবে রেকর্ডটা না হলেও একটা রেকর্ড হয়েছে রিশাদের, বাংলাদেশের স্পিনারদের মধ্যে সেরা বোলিং বিশ্লেষণী এখন ২৩ বছর বয়সী এ লেগ স্পিনারেরই।
মিরপুরের উইকেটে লেগ স্পিনার হিসেবে বাড়তি সুবিধা পাবেন, এটা ভেবে খেলেননি রিশাদ। শুধু নিজের প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রেখেছেন তরুণ লেগি, ‘না ওরকম কিছু চিন্তা ছিল না। চিন্তা ছিল নিজের প্রক্রিয়ায় ঠিক থাকা। ওরা শুরুতে সুন্দর ব্যাটিং করছিল। চেষ্টা ছিল ধৈর্য ধরে সুযোগ কাজে লাগাতে।’
আফগানিস্তান সিরিজের ফাঁকে রশিদ খানের সঙ্গে কথা হয়েছিল রিশাদের। কী পরামর্শ নিলেন তিনি, ‘লেগ স্পিনার হিসেবে টেকনিক ও প্রসেস নিয়ে কথা বলেছিলাম। সাধারণত লেগ স্পিনারদের মধ্যে যা কথা হয়ে থাকে। তাঁর সঙ্গে সামনের দিকে কীভাবে যাব না যাব সেটা নিয়ে কথা হয়েছে।
রিশাদ হোসেনের সাফল্যে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবেন, বলুন তো? মুশতাক আহমেদ। স্পিন পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ দলের সব স্পিনারের সাফল্যই তাঁকে আনন্দিত করে। তবে খেলোয়াড়ি জীবনে নিজেই ছিলেন দুর্দান্ত এক লেগ স্পিনার। লেগিদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা, ভালো লাগা থাকবেই। মিরপুরে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রিশাদের ঘূর্ণি-জাদুতে মুশতাকের মুখে চওড়া হাসি খেলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।
লেগ স্পিন-গুগলিতে তুলে নিলেন ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো ৫ উইকেট। তার আগে ব্যাট হাতে আটে নেমে মহাগুরুত্বপূর্ণ ১৩ বলে ২৬ রান—লো স্কোরিং ম্যাচের নায়ক হতে আর কী লাগে রিশাদের!
আজকের আগে ওয়ানডেতে যাঁর সেরা বোলিং ছিল ৩৭ রানে ২ উইকেট, সেই রিশাদ কাল পেলেন ৬ উইকেট। বল দিয়ে দারুণ কথা বলাতে জানলেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশে রিশাদ বেশ পরিমিত।ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ‘এটার অর্থ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ দিয়েছেন।’
সামান্য একটা আফসোস থাকতে পারে, অল্পের জন্য একটি রেকর্ড নিজের করে নিতে পারেননি রিশাদ। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে বোলিংয়ে সেরা রেকর্ড যৌথভাবে মাশরাফি বিন মুর্তজা ও রুবেল হোসেনের। ২০০৬ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে মাশরাফি ২৬ রানে পেয়েছিলেন ৬ উইকেট। রুবেল ২০১৩ সালে ২৬ রানে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। রিশাদও ৬ উইকেট পেয়েছেন তবে রান দিয়েছেন ৩৫। সামগ্রিকভাবে রেকর্ডটা না হলেও একটা রেকর্ড হয়েছে রিশাদের, বাংলাদেশের স্পিনারদের মধ্যে সেরা বোলিং বিশ্লেষণী এখন ২৩ বছর বয়সী এ লেগ স্পিনারেরই।
মিরপুরের উইকেটে লেগ স্পিনার হিসেবে বাড়তি সুবিধা পাবেন, এটা ভেবে খেলেননি রিশাদ। শুধু নিজের প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রেখেছেন তরুণ লেগি, ‘না ওরকম কিছু চিন্তা ছিল না। চিন্তা ছিল নিজের প্রক্রিয়ায় ঠিক থাকা। ওরা শুরুতে সুন্দর ব্যাটিং করছিল। চেষ্টা ছিল ধৈর্য ধরে সুযোগ কাজে লাগাতে।’
আফগানিস্তান সিরিজের ফাঁকে রশিদ খানের সঙ্গে কথা হয়েছিল রিশাদের। কী পরামর্শ নিলেন তিনি, ‘লেগ স্পিনার হিসেবে টেকনিক ও প্রসেস নিয়ে কথা বলেছিলাম। সাধারণত লেগ স্পিনারদের মধ্যে যা কথা হয়ে থাকে। তাঁর সঙ্গে সামনের দিকে কীভাবে যাব না যাব সেটা নিয়ে কথা হয়েছে।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নতুন কিছু নয়। মিরপুরের উইকেটের চরিত্র নিয়ে এত দিন কাঠগড়ায় তোলা হতো কিউরেটর গামিনি ডি সিলভাকে। গামিনি এখন মিরপুরে না থাকলেও উইকেটের চরিত্র আছে আগের মতোই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে কালো মাটির ঘূর্ণি উইকেটে বিষাক্ত টার্ন পাচ্ছেন১ ঘণ্টা আগে
ব্যাট হাতে ১৩ বলের ২৬ রানের ঝোড়ো ক্যামিও, আর বল হাতে ক্যারিয়ারসেরা বোলিং—৬/৩৫; রিশাদ হোসেনের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৭৪ রানে জিতল বাংলাদেশ। গতকাল মিরপুরে প্রথমে ব্যাট করে ২০৭ রানে তোলে বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৩৩ রানে অলআউট। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে৩ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের জন্য বরাবরই আতঙ্কের আরেক নাম আর্লিং হাল্যান্ড। চলতি মৌসুমেও নিজের আধিপত্য দেখাচ্ছেন এই স্ট্রাইকার। তাঁকে আটকানোর সব চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয় প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ। এবার হাল্যান্ডকে আটকানোর উপায় বলে দিলেন খোদ ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা।৫ ঘণ্টা আগে
মিরপুরের ঘনকালো উইকেটে ভুগতে হবে ব্যাটারদের, সেটা জানাই ছিল। তবে যতটা ভোগার কথা তার থেকে একটু বেশিই ভুগল বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো পুঁজি পেল না স্বাগতিকরা। আগে ব্যাট করে ২০৭ রান করেছে মেহেদি হাসান মিরাজের দল।৭ ঘণ্টা আগে