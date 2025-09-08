‘বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে সিনেমা, আকরামের নায়িকা কে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে সেভাবে কোনো চলচিত্র নির্মিত হয়নি। একটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিসিবিকে প্রস্তাব দিয়েছে, তারা বাংলাদেশ ক্রিকেটের ওপর একটা সিনেমা বানাতে চায়। আর সেটি হবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের মানচিত্র বদলে দেওয়া সেই আইসিসি ট্রফির ওপর।
আজ এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, ‘গতকাল আমাদের কাছে একটা সিনেমা নির্মাতা হাউস এসেছিল। তারা একটা সিনেমা বানাতে চায়। তাদের সিনেমার বিষয়বস্তু: বাংলাদেশের আইসিসি ট্রফি জয়, ১৯৯৭ সালে কী ঘটেছিল। মিটিংয়ে আকরাম খানও ছিল।’
এরপরই আকরামকে নিয়ে বুলবুলের রসিকতায় হাসিতে ফেটে পড়ল পুরো মিলনায়তন, ‘আকরাম খানকে নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, তখন তিনি খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন যে তাঁর নায়িকা কে হবেন! কারণ, তিনি অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর ভূমিকাটা ছিল অনেক বড়। তিনি বলছিলেন, আচ্ছা আমি না হয় সিনেমায় মাঝে মাঝে আসব, কিন্তু আমার নায়িকা কে হবে? ভাবিকে কিছু বলব না। তবে ওঁর চোখ, আগ্রহ ছিল অবিশ্বাস্য!’
আট দল নিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়াচ্ছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় আসর। বিপিএলের পর স্থানীয় ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণে এটিই দেশের দ্বিতীয় স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি লিগ। তবে ভবিষ্যতে শুধু এই টুর্নামেন্ট নয়, আরও বড় পরিকল্পনায় এগোচ্ছে বিসিবি। তারা চাইছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের মতো আরেকটি লিস্ট ‘এ’ ওয়ানডে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে।
আজ বিকেলে রাজধানীর এক হোটেলে এনসিএল টি-টোয়েন্টির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিসিবি সভাপতি বুলবুল বলেন, ‘‘বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র একটি লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট আছে। আমরা চাই ওয়ানডে ক্রিকেটকে আরও বিস্তৃত করতে দ্বিতীয় একটি ৫০ ওভারের প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে। ভারতেও একাধিক লিস্ট ‘এ’ প্রতিযোগিতা হয়। আমরাও চাই আমাদের ক্রিকেটাররা খেলার সুযোগ পাক, দেশের প্রতিটি মাঠ যেন ক্রিকেটে ভরা থাকে। খেলার ঘাটতি না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই নতুন ক্রিকেটার উঠে আসবে।’’
বুলবুল জানান, রাজশাহীতে বয়সভিত্তিক স্তরে ইতিমধ্যেই ৫০ ওভারের একটি আঞ্চলিক টুর্নামেন্ট চালু হয়েছে। চট্টগ্রামে চলছে আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা, যার ফাইনাল আজ। বিসিবি চাইছে এই উদ্যোগ আরও সম্প্রসারণ করতে।
খেলার পাশাপাশি শৃঙ্খলা নিয়েও কঠোর অবস্থানে বোর্ড। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ও বিপিএলের কিছু ম্যাচে ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন জমার ওপর অধিক পর্যালোচনা চালছে। এনসিএল টি-টোয়েন্টি শুরুর আগে আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রিকেটারদের নিয়ম পড়ে শোনানো হবে এবং তাঁদের স্বাক্ষরও নেওয়া হবে। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমরা চাই না ক্রিকেটাররা কোনোভাবেই এমন ঘটনার সঙ্গে জড়াক। এ কারণে এবার শুধু ক্রিকেটার নয়, গ্রাউন্ডসম্যান থেকে ম্যাচ অফিশিয়াল সবাইকে নিয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করব। যেন ক্রিকেটের চেতনা অক্ষুণ্ন থাকে।’
