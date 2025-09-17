‘বয়কট নাটকের’ পর অবশেষে মাঠে যাচ্ছে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক
দিনজুড়ে ছিল অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান কি সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে, নাকি বয়কট করবে। নির্ধারিত সময়ের ম্যাচ শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগেও যখন দল টিম হোটেল ছাড়েনি, তখন জোরাল হয় শঙ্কা। এমন নাটকের পর অবশেষে আজ খেলতে যাওয়ার জন্য মাঠে যেতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান। ম্যাচও পিছিয়েছে এক ঘণ্টা, সাড়ে ৮টার পরিবর্তে খেলা শুরু হবে রাত সাড়ে ৯টায়।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এক টুইট বার্তায় বলেন, ‘পাকিস্তান দলকে দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যেতে বলেছি আমরা। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’
দুবাইয়ে টস হবে রাত ৯টায়। তখন ম্যাচ রেফারি হিসেবে কে থাকবেন সেটাই বড় প্রশ্ন। যদি পূর্ব নির্ধারিত রান শিট অনুযায়ী এই ম্যাচে রেফারি হিসেবে থাকার কথা অ্যান্ডি পাইক্রফটের। মূলত তাঁকে নিয়েই আপত্তি পাকিস্তানের।
গত রোববার দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফট ছিলেন ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে। ৭ উইকেটে জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা হাত মেলাননি সালমান আলী আগা, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের সঙ্গে। এমনকি টসের সময়ও পাকিস্তান দলপতি সালমানের সঙ্গে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব করমর্দন করেননি।
পিসিবির থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, সালমানকে টসের সময় সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন পাইক্রফট। আইসিসির কাছে পিসিবি দাবি করেছিল, এই ঘটনার কারণে পাইক্রফটকে টুর্নামেন্ট থেকে যেন অপসারণ করা হয়। কিন্তু গতকাল আইসিসি দাবি করেছিল, পিসিবির অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।
ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ক্রিকইনফো বেশ কয়েকটি সূত্রের বরাতে জানতে পেরেছে, পাইক্রফটই থাকছেন পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচের রেফারি। ম্যাচটি দুই দলের জন্যই বাঁচা-মরার লড়াই। জিতলে পা রাখবে সুপার ফোরে। ‘এ’ গ্রুপ থেকে সবার আগে এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করেছে ভারত। তাদের সঙ্গী কে হবে পাকিস্তান নাকি আমিরাত।
একটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগে এমন নাটকীয়তা সবশেষ কবে দেখেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেটা হুট করেই মনে করার সুযোগ নেই। তবে এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পাকিস্তান যে নাটকীয়তার জন্ম দিলো সেটা বোধহয় সহজে ভুলবে না ভক্তরা।১৯ মিনিট আগে
