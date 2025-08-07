টেলরের ফেরার দিনটা হেনরির

ক্রীড়া ডেস্ক
৪ বছর পর ব্যাট হাতে নামলেন, তবে ব্রেন্ডন টেলর ভোলেননি নিজের সেই ক্ল্যাসিক ব্যাটিং। বুলাওয়েতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও জিম্বাবুয়ের নখদন্তহীন ব্যাটিং। ম্যাট হেনরির তোপেরমুখে ১২৫ রানে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। দলের স্কোরের ৪৪ রানই টেলরের। সর্বোচ্চ বল মোকাবিলা (১০৭), সর্বোচ্চ মিনিট (১৪৩) ধরেও লড়েছেন তিনি। ২০২১ সালে আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী আইন লঙ্ঘনের দায়ে সাড়ে তিন বছরের নিষেধাজ্ঞা পান টেলর।
বর্তমানে খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম টেস্ট ক্যারিয়ার এখন টেলরের। ২১ বছর ৯৩ দিন তাঁর ক্যারিয়ার। পেছনে ফেলেছেন বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিমকে (২০ বছর ৩৩ দিন)। সাবেক-বর্তমান মিলিয়ে তালিকায় ১২ নম্বরে টেলর। তবে তাঁর ফেরার দিনটা রাঙিয়েছেন হেনরি। সাদা পোশাকে নিয়েছেন ষষ্ঠবারের মতো ৫ উইকেট।
কুইনস স্পোর্টস ক্লাবে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবুয়ে। হেনরি ও জাকারি ফোকসের বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে তারা। এর মধ্যে টেলর ৪৪ ও উইকেটরক্ষক-ব্যাটার তাফাদজওয়া সিগা করেছেন ৩৩ রান। হেনরি ৪০ রানে ৫টি ও ফোকস ৩৮ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট।
ব্যাটিংয়েও দাপট দেখাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিন শেষে ৪৯ রান লিড নিয়েছে তারা। ১ উইকেট হারিয়ে কিউইদের সংগ্রহ ১৭৪ রান। ৭৪ রানে ফেরেন উইল ইয়ং। ডেভন কনওয়ে ৭৯ ও জ্যাকব ডাফি ৮ রানে অপরাজিত।
