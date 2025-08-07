Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

টেলরের ফেরার দিনটা হেনরির

ক্রীড়া ডেস্ক    
দলের সর্বোচ্চ ইনিংসও খেলেছেন ব্রেন্ডন টেলর। ছবি: জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট
দলের সর্বোচ্চ ইনিংসও খেলেছেন ব্রেন্ডন টেলর। ছবি: জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট

৪ বছর পর ব্যাট হাতে নামলেন, তবে ব্রেন্ডন টেলর ভোলেননি নিজের সেই ক্ল্যাসিক ব্যাটিং। বুলাওয়েতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও জিম্বাবুয়ের নখদন্তহীন ব্যাটিং। ম্যাট হেনরির তোপেরমুখে ১২৫ রানে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। দলের স্কোরের ৪৪ রানই টেলরের। সর্বোচ্চ বল মোকাবিলা (১০৭), সর্বোচ্চ মিনিট (১৪৩) ধরেও লড়েছেন তিনি। ২০২১ সালে আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী আইন লঙ্ঘনের দায়ে সাড়ে তিন বছরের নিষেধাজ্ঞা পান টেলর।

বর্তমানে খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম টেস্ট ক্যারিয়ার এখন টেলরের। ২১ বছর ৯৩ দিন তাঁর ক্যারিয়ার। পেছনে ফেলেছেন বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিমকে (২০ বছর ৩৩ দিন)। সাবেক-বর্তমান মিলিয়ে তালিকায় ১২ নম্বরে টেলর। তবে তাঁর ফেরার দিনটা রাঙিয়েছেন হেনরি। সাদা পোশাকে নিয়েছেন ষষ্ঠবারের মতো ৫ উইকেট।

কুইনস স্পোর্টস ক্লাবে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবুয়ে। হেনরি ও জাকারি ফোকসের বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে তারা। এর মধ্যে টেলর ৪৪ ও উইকেটরক্ষক-ব্যাটার তাফাদজওয়া সিগা করেছেন ৩৩ রান। হেনরি ৪০ রানে ৫টি ও ফোকস ৩৮ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট।

ব্যাটিংয়েও দাপট দেখাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিন শেষে ৪৯ রান লিড নিয়েছে তারা। ১ উইকেট হারিয়ে কিউইদের সংগ্রহ ১৭৪ রান। ৭৪ রানে ফেরেন উইল ইয়ং। ডেভন কনওয়ে ৭৯ ও জ্যাকব ডাফি ৮ রানে অপরাজিত।

বিষয়:

খেলাজিম্বাবুয়ে ক্রিকেটক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল-১: স্বপন-কুদ্দুসের দ্বন্দ্বে নির্বাচনের আগে দলে অস্থিরতা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

টেলরের ফেরার দিনটা হেনরির

টেলরের ফেরার দিনটা হেনরির

প্রশংসিত সেই কিউরেটরকে আবারও ফেরাচ্ছে বিসিবি

প্রশংসিত সেই কিউরেটরকে আবারও ফেরাচ্ছে বিসিবি

ব্যালন ডি’অরের লড়াইয়ে পিএসজির দাপট

ব্যালন ডি’অরের লড়াইয়ে পিএসজির দাপট

ক্ষমতা থাকলে বাবরকে টি-টোয়েন্টিতে নিতেন ওয়াসিম

ক্ষমতা থাকলে বাবরকে টি-টোয়েন্টিতে নিতেন ওয়াসিম