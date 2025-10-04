Ajker Patrika
টেস্ট ব্যাটার সাদমানের প্রথম টি–টোয়েন্টি সেঞ্চুরি

টি–টোয়েন্টিতে এটা সাদমানের প্রথম সেঞ্চুরি। ছবি: বিসিবি
জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) দারুণ ছন্দে আছেন সাদমান ইসলাম অনিক। সিলেটের বিপক্ষে আগের ম্যাচে এক রানের জন্য ফিফটি বঞ্চিত হন। আজ বরিশালের বিপক্ষে সে ঝালটা বেশ ভালোভাবেই মেটালেন বাংলাদেশ এই ক্রিকেটার। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন তিনি। টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এটা সাদমানের প্রথম শতক।

তার সেঞ্চুরির দিনে ঢাকা মহানগরের কাছে পাত্তা পায়নি বরিশাল। তাদের ৯৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে রাকিবুল হাসানের দল। মহানগরের করা ১৯৭ রানের জবাবে মাত্র ১০১ রানে শেষ হয় বরিশালের ইনিংস। মজার বিষয় হলো তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পাওয়ার পর সমান রানে আউট হন সাদমান। তার ৬১ বলের ইনিংসটি সাজানো ছিল ১১ চার ও ৪ ছয়ের সাহায্যে; স্ট্রাইকরেট ১৬৫.৫৭। কম যাননি মাহফিজুল ইসলাম রবিন। ৪৯ বলে ৯ চার ও ২ ছয়ের মারে ৭৯ রান এনে দেন ওই ওপেনার।

সাদমান ও মাহফিজুলের ব্যাটিং ঝড়ের দিনে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন বরিশালের ইফতিখার হোসেন ইফতি। এদিন মাত্র ২ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৪ উইকেট নেন তিনি। বিনিময়ে দেন মাত্র ১০ রান। বরিশালের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরুচে ছিলেন রুয়েল মিয়া। ৩ ওভারে ৪২ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন এই পেসার। ৪ ওভারে ৩৫ রান খরচ করেন সোহাগ গাজী।

বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় মারুফ মৃধা, রাকিবুল, আবু হায়দার রনিদের বোলিংয়ের কোনো জবাব দিতে পারেনি বরিশাল। তাদের হয়ে ২৪ বলে সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন আজমির আহমেদ। ১৮ রান আসে জাহিদুজ্জামান খানের ব্যাট থেকে। ১৬ রান করেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। মহানগরের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বেশি সফল মারুফ। ১৫ রানে এই বাঁহাতি পেসারের শিকার ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন রাকিব ও রনি।

