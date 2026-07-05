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ক্রিকেট

পাকিস্তানের নেতৃত্ব ফিরে পেলেন বাবর

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তানের নেতৃত্ব ফিরে পেলেন বাবর
৩ বছর পর টেস্ট নেতৃত্ব ফিরে পেলেন বাবর। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের অধিনায়কত্বে ফিরবেন বাবর আজম—কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল এমন কথা। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। এই ব্যাটারকে অধিনায়ক করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচক প্যানেল।

বাবরকে সরিয়ে প্রায় ৩ বছর আগে শান মাসুদের কাঁধে পাকিস্তান টেস্ট দলের নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছিল পিসিবি। কিন্তু সেই গুরু দায়িত্বে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ এই ব্যাটার। তাঁর অধীনে ১৬ টেস্টের ১২টাতেই হারের তিক্ত স্বাদ পেয়েছে পাকিস্তান। টেস্ট ইতিহাসে আর কোনো অধিনায়ক ১৬ টেস্টের ১২টাতে হারেননি। সবশেষ গত মে মাসে বাংলাদেশ সফরে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয় পাকিস্তান। ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর বাদ দেওয়া হলো মাসুদকে।

বাবরকে নেতৃত্বে ফেরানো প্রসঙ্গে নির্বাচক আকিব জাভেদ বলেন, ‘আজমকে আমাদের নতুন টেস্ট অধিনায়ক করা হয়েছে, কারণ আমরা মনে করি মাসুদ প্রত্যাশা অনুযায়ী নেতৃত্ব দিতে পারেননি। নির্বাচক কমিটি আলোচনা করেছে কে পাকিস্তানকে সেরা নেতৃত্ব দিতে পারে। আমাদের মতে বাবর আজমই সবচেয়ে ভালো বিকল্প।’

ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে আগামী ২৫ জুলাই। সিরিজের দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে ২ আগস্ট। ম্যাচটির ভেন্যু পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষে ইংল্যান্ড যাবে দলটি। ইংলিশ মুলুকে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের টেস্ট দল: বাবর আজম (অধিনায়ক), আমির জামাল, আবদুল্লাহ ফজল, আলি উসমান, আজান আওয়াইস, ইমাম-উল-হক, খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ রিজওয়ান, আওয়াইস জাফর, গাজী ঘোরি, সাজিদ খান, সালমান আগা, শান মাসুদ, উবায়েদ শাহ, সৌদ শাকিল (ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য ফিটনেস সাপেক্ষে)।

বিষয়:

খেলাবাবর আজমক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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