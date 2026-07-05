ব্রাজিল কি পাবে শেষ আটের টিকিট

শেষ আটে ওঠার লড়াইয়ে আজ নরওয়ের বিপক্ষে খেলতে নামবে ব্রাজিল। যাদের বিপক্ষে ব্রাজিল এখন পর্যন্ত জিততেই পারেনি। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় নিউইয়র্কে মাঠে গড়াবে ব্রাজিল-নরওয়ে শেষ ষোলোর ম্যাচ। নকআউট পর্বের এই ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে টিভিতে দেখে নিন কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
ব্রাজিল-নরওয়ে
রাত ২টা
সরাসরি
মেক্সিকো-ইংল্যান্ড
আগামীকাল ভোর ৬টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ফাইনাল
ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
রাত ৮টা ৩০মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
টেনিস খেলা সরাসরি
উইম্বলডন
বিকেল ৪টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
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