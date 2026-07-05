Ajker Patrika
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অন্য খেলা

ব্রাজিল কি পাবে শেষ আটের টিকিট

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৫: ২২
ব্রাজিল কি পাবে শেষ আটের টিকিট
আজ রাতে নরওয়ের বিপক্ষে খেলতে নামবে ব্রাজিল। ছবি: এএফপি

শেষ আটে ওঠার লড়াইয়ে আজ নরওয়ের বিপক্ষে খেলতে নামবে ব্রাজিল। যাদের বিপক্ষে ব্রাজিল এখন পর্যন্ত জিততেই পারেনি। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় নিউইয়র্কে মাঠে গড়াবে ব্রাজিল-নরওয়ে শেষ ষোলোর ম্যাচ। নকআউট পর্বের এই ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে টিভিতে দেখে নিন কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

ব্রাজিল-নরওয়ে

রাত ২টা

সরাসরি

মেক্সিকো-ইংল্যান্ড

আগামীকাল ভোর ৬টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ফাইনাল

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

রাত ৮টা ৩০মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

টেনিস খেলা সরাসরি

উইম্বলডন

বিকেল ৪টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

বিষয়:

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