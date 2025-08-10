ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজের ফাইনালে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর পাশাপাশি রানও উঠছিল ধীর গতিতে। তবে আজিজুল হাকিম তামিম-কালাম সিদ্দিকীদের বাংলাদেশের এই অনূর্ধ্ব-১৯ দল যে অন্য ধাতুতে গড়া। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আজ প্রোটিয়াদের সামনে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ।
জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে গ্রুপ পর্বের ছয় ম্যাচের মাত্র একটিতে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। সেখানে দুটিতে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অন্যদিকে জিম্বাবুয়ে পারেনি কোনো ম্যাচ জিততে। দাপটের সঙ্গে খেলতে থাকা বাংলাদেশ ফাইনালে উঠেছে ফেবারিট হিসেবেই। হারারেতে আজ শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে শুরুতে হোঁচট খেলেও সেখান থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। প্রোটিয়াদের সামনে ২৭০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ।
হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ ফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক মুহাম্মদ বুলবুলিয়া। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৫ রান। ওভারপ্রতি রানরেট তখন ৩.৫৮। দলের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে অধিনায়ক তামিম আউট হয়েছেন ৭ রানে। বাংলাদেশ অধিনায়ক খেলেছেন ২৮ বল।
তিন উইকেট পড়ার পরই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। চতুর্থ উইকেটে ১১৭ রানের জুটি গড়েন কালাম ও রিজান হোসেন। ৪১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কালামকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন বান্দিলে এমবাথা। ৭৫ বলে ৬ চারে ৬৫ রান করেন কালাম। তাঁর বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৪০.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮২ রান। ডেথ ওভারেই তাণ্ডব চালায় তামিমের দল। শেষ ৫৮ বলে ৮৭ রান যোগ করেছে ১ উইকেট হারিয়ে। ডেথ ওভারে ওভারপ্রতি ৯ রান করে তোলায় বাংলাদেশ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬৯ রান করেছে।
কালামের মতো ফিফটি পেয়েছেন রিজানও। তবে রিজান পুড়েছেন সেঞ্চুরির আক্ষেপে। ৯৬ বলে ১০ চারে ৯৫ রান করে আউট হয়েছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার এমবাথা ১০ ওভারে ৫০ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। বায়ান্দা মাজোলা পেয়েছেন ১ উইকেট। বাংলাদেশের ওপেনার জাওয়াদ আবরার ও রিজান রানআউট হয়েছেন।
