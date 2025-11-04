‘আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিয়েন না...’

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে হতাশার গল্প তো নতুন কিছু নয়। উন্নত চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যান অনেকে। এমনকি সঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবাটুকু মেলে না অনেক রোগীর। দেশের বেহাল চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে নিগার সুলতানা জ্যোতির কণ্ঠে ফুটে উঠেছে হতাশা।
সঠিক চিকিৎসার অভাবে যেমন অনেকে অকালে মারা যান, তেমনি অনেকে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে ভুগতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। অনেক দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসাও মেলে না বাংলাদেশে। তাছাড়া অনেক চিকিৎসকের কাছে সেবার চেয়ে আর্থিক জিনিসটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। হাসপাতালের বিছানায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখা যায় অনেক রোগীকে। জ্যোতির মতে দেশের এমন বেহাল চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে সরাসরি মৃত্যুবরণ করাটাই শ্রেয়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট অধিনায়ক লিখেছেন, ‘সরকারি হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ডাক্তার নেই। প্রাইভেট সেন্টারে সিজার করবেন এমন রোগী বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। টেস্ট করাতে গেলে আরও খুশি। চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু বলার নেই। আজ নিজের চোখে যা দেখলাম, বুঝলাম মনে হলো আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিয়েন না। একদম সরাসরি মৃত্যু দিও।’
উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশ ছেড়ে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে গিয়ে চিকিৎসা করানোর ঘটনাও অহরহ দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কজন মানুষের বিদেশে গিয়ে সঠিক চিকিৎসার সুযোগ মেলে? তাঁদের কাছে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাই একমাত্র ভরসা। জ্যোতি গতকাল কোথায় ও কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে ফেসবুকে লিখেছেন, সেটা জানা যায়নি। কিন্তু বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়কের এমন পোস্টে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার করুণ চিত্রটাই কেবল ফুটে ওঠে।
জ্যোতির নেতৃত্বে কদিন আগে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলে এসেছে। ৮ দলের মধ্যে ৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল জ্যোতির দল। ৭ ম্যাচ খেলে পেয়েছিল কেবল ১ জয়। হেরেছিল ৫ ম্যাচ ও বৃষ্টিতে ১ ম্যাচ ভেসে গিয়েছিল। সমান ৩ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে বাংলাদেশ সাত ও পাকিস্তান আট নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল। পরশু মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টি-টোয়েন্টি, টি-টেন টুর্নামেন্ট খেললেও বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব আল হাসান খেলতে পারছেন না এক বছর ধরে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরে থাক, বাংলাদেশের মাঠেও তাঁর খেলা হচ্ছে না। এমনকি তাঁর পোস্টার নিয়েও গ্যালারিতে যেতে পারছেন না ভক্ত-সমর্থকেরা।
বিশ্বের নানা দেশে স্টেডিয়ামে দর্শকেরা ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে প্রিয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে নানা ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মাঠে হাজির হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশেও দ্বিপক্ষীয় সিরিজ কিংবা টুর্নামেন্ট চলাকালে গ্যালারিতে দর্শকদের হাতে দেখা গেছে তারকা ক্রিকেটারদের ছবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড। কিন্তু এ বছরের শুরুতে বিপিএল চলার সময় মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাকিবের নামসংবলিত একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে দর্শকেরা ঢুকতে চাইলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধার মুখে পড়েন। কদিন আগে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ চলার সময়ও ঘটেছে এমন ঘটনা।
মিরপুরে গতকাল বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনা হয়েছে সাকিবের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার প্রসঙ্গ। সাংবাদিকদের বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর বলেন, ‘যখন সে বাংলাদেশ দলে এসেছে, তখন থেকে আমি সাকিবকে চিনি। তাকে ১৭-১৮ বছর ধরে চিনি। একজন ক্রিকেটার হিসেবে মূল্যায়ন করি। বাকিটা বলার জন্য রয়েছে ডিসিপ্লিনারি কমিটি। সাকিবের পোস্টার ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেটা তারা বুঝবে।’
২০০৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে ৭১ টেস্ট, ২৪৭ ওয়ানডে ও ১২৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সাকিব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৪৭ ম্যাচে তিনি গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। পেছনে ফেলেছেন অনেক কিংবদন্তি ক্রিকেটারদেরও। সেই সাকিব যে রাজনৈতিক কারণে দেশে আসতে পারছেন না, সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তবে সাকিবকে শুধুই ক্রিকেটার হিসেবে মূল্যায়ন করেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। বিসিবির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির দায়িত্বে থাকা আসিফ গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘সাকিবের প্রতি একটা সফট কর্নার রয়েছে বাংলাদেশের। সে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড। পোস্টার নিয়ে ঢুকবে কি না সেটা দেখবে ডিসিপ্লিনারি কমিটি।’
ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত এক ভেন্যুতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড সাকিবের। মিরপুরে ৮৯ ওয়ানডেতে ৪.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩১ উইকেট। এই তালিকায় তিনি পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামকে। শারজায় পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার ৭৭ ওয়ানডেতে ৩.৫৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১২২ উইকেট। সেই সাকিব বাংলাদেশের জার্সিতে গত বছরের অক্টোবর থেকে খেলতে পারছেন না। এ সময় তিনি পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ও যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ক্রিকবাজে কদিন আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চেয়েছেন।
হিমেল চাকমা, রাঙামাটি
রাঙামাটিতে বিকেএসপি স্থাপনের কথা হচ্ছে এক বছর ধরে। রাঙামাটিতে দ্রুত বিকেএসপি স্থাপন করার জোর দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও। তবে বিকেএসপি, ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পার্বত্য মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়হীনতায় এগোচ্ছে না স্থাপনার কার্যক্রম। সমন্বয়হীনতার সুযোগে গুরুত্বপূর্ণ এই পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে সক্রিয় একাধিক পক্ষ।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় গত ১৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে জানায় রাঙামাটিতে বিকেএসপি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর ১৬ অক্টোবর রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে বিকেএসপি স্থাপনের দাবিতে কাপ্তাই উপজেলার ক্রীড়ামোদী সর্বস্থরের জনগণ, সাবেক-বর্তমান খেলোয়াড়দের ব্যানারে কাপ্তাইয়ে মানববন্ধন হয়। এর আগে ৭ অক্টোবর রাঙামাটি সদর উপজেলায় বিকেএসপি স্থাপনের দাবিতে রাঙামাটি শহরে মানববন্ধন করেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। একই দাবিতে ২২ অক্টোবর রাঙামাটি সদর উপজেলার সব ক্লাব প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতারা মানববন্ধন করে স্মারকলিপি দেন।
রাঙামাটি জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরির কথা মাথায় রেখে বিগত সরকারের আমলে রাঙামাটিতে বিকেএসপি স্থাপনের জন্য বিগত সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন রাঙামাটি জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোশারফ হোসেন খান। জেলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি জেলায় একাধিক জায়গা পরিদর্শন, সম্ভাব্যতা যাচাই থেকে শুরু করে সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণের কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিলেন। পরিদর্শন শেষে রাঙামাটি শহরের ঝগড়াবিল মৌজায় বিকেএসপি স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় জেলা প্রশাসন। সরকার পরিবর্তন হলেও এই কাজ থেমে থাকেনি।
তার আলোকে গত ৪ আগস্ট প্রত্যাশিত চারটি জায়গা দেখতে রাঙামাটি সফরে আসেন বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলাম। তিনি চলে যাওয়ার পর গত ১ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. সগীর হোসেনের নেতৃত্বে রাঙামাটি আসে ৩ সদস্যের একটি দল। এই দলও রাঙামাটি শহরতলি ঝগড়াবিল, রাঙাপানির লুম্বিনী, কাউখালী উপজেলার রাঙিপাড়া, দেওয়ান পাড়াসহ ৪টি জায়গা পরিদর্শনের কথা ছিল। কিন্তু সেগুলো না দেখে দলটি চলে যায় কাপ্তাইয়ে।
জেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বলেন, দলটির সফর রহস্যজনক মনে হয়েছে। তাদের প্রত্যাশিত চারটি জায়গা পরিদর্শনে কোনো আগ্রহ ছিল না। তারা জমি দেখতে আসেনি। মূলত তাদের লক্ষ্য ছিল কাপ্তাইয়ে সুনির্দিষ্ট একটি জায়গা চূড়ান্ত করা। যে জায়গা তারা পরিদর্শন করেছে, সেখানে জমি আছে মাত্র ৩৪ একর। অথচ জমি দরকার ৪০ একর।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, এই দল ঢাকায় চলে গেলে জেলা প্রশাসনকে কাপ্তাইয়ে জমি নির্বাচনে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে চিঠি দেওয়া হয়। একদিকে আন্দোলন, অপর দিকে এই চিঠিতে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে জেলা প্রশাসন। চিঠির জবাবে গত ৬ অক্টোবর ২০২ স্মারক মূলে জেলা প্রশাসন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে জানায়, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সদর, কাউখালী কিংবা কাপ্তাই উপজেলার বিষয়ে সুপারিশ বা মতামত দেওয়া হয়নি। সদর ও কাউখালী উপজেলার দুটি করে মোট চারটি আবেদন ছিল। কাপ্তাইয়ের ব্যাপারে কোনো আবেদন ছিল না।
জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার দীপু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিকেএসপি নিয়ে যা হচ্ছে, তাতে আমরা অবাক হচ্ছি। এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। রাঙামাটি শহরে ঝগড়াবিলে বিকেএসপি হচ্ছে, এটা তো অনেকটা চূড়ান্ত মনে করেছি। আমরা আশায় বুক বেঁধে ছিলাম, ঝগড়াবিলে এই প্রতিষ্ঠান হলে রাঙামাটি তথা অন্য দুই পার্বত্য জেলার সন্তানেরা সুবিধা পাবে। কিন্তু হঠাৎ কী হলো, আমরা বুঝছি না।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপনা নির্মাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত চাওয়ার নিয়ম থাকলেও কিছু জানে না তারা। পরিষদের জনসংযোগ কর্মকর্তা বিমল চাকমা জানান, রাঙামাটিতে বিকেএসপি হচ্ছে, এটি তাঁরা জানেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ‘রাঙামাটিতে কোন জায়গায় বিকেএসপি হচ্ছে, এর সর্বশেষ তথ্য কী, এ নিয়ে পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়নি।’ রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মো. হাবিব উল্লাহ মারুফ বলেন, ‘কোথায় বিকেএসপি হবে, এ নিয়ে জেলা প্রশাসনের কোনো প্রস্তাব চাওয়া হয়নি। রাঙামাটিতে কোথায় বিকেএসপি হচ্ছে, এটা আমি জানি না।’
এ বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে বিকেএসপি খুব প্রয়োজন। বিকেএসপি প্রতিষ্ঠায় যোগাযোগ নিরাপত্তা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাকে বেশি প্রধান্য দেওয়া হচ্ছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নারী ক্রিকেটারদের বেতন বাড়াল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মিরপুরে গতকাল বিসিবি পরিচালকদের সভায় নেওয়া হয়েছে এ সিদ্ধান্ত। নিগার সুলতানা জ্যোতি, শারমিন আক্তার সুপ্তাদের বেতন বাড়ছে ৩৫ শতাংশ।
দীর্ঘ সাড়ে ৭ ঘণ্টার সভা শেষে গতকাল বিসিবির মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশনস কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন নারী ক্রিকেটারদের বেতন বাড়ানোর কথা বলেছেন। ২০২৬-এর ১ জুলাই থেকে সেটা কার্যকর হবে। ‘এ’ ক্যাটাগরির ক্রিকেটাররা আগে মাসে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা বেতন পেতেন। এখন সেটা হবে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। ‘বি’ ক্যাটাগরির ক্রিকেটাররা এখন পাবেন ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। আগে তারা মাসে ১ লাখ টাকা করে বেতন পেতেন। ‘সি’ ক্যাটাগরির ক্রিকেটারদের বেতন ৭০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৯৫ হাজার টাকা। ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটাররা এখন ৬০ হাজার টাকার পরিবর্তে পাবেন ৮০ হাজার টাকা।
বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি থাকছে বোনাসের ব্যবস্থাও। জাতীয় দলের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কদের জন্য ৩০ হাজার টাকা ও ২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে গতকালের বিসিবি পরিচালকদের সভায়। সাংবাদিকদের গতকাল আমজাদ বলেন, ‘আপনারা এরই মধ্যে শুনেছেন নারী ক্রিকেটারদের দৈনিক ভাতা ৫০ ডলার থেকে ৭৫ ডলার করা হয়েছে এবং সফর ফি ২৫ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০ ডলার। বোর্ড সভায় এটা অনুমোদন হয়েছে।’ তাহলে দৈনিক ভাতা ৬১০২ টাকা থেকে বেড়েছে হয়ে ৯১৫৩ টাকা আর সফরের ফি ৩০৫১ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬১০২ টাকা।
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল কদিন আগে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলে এসেছে। ৮ দলের মধ্যে ৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল জ্যোতির দল। ৭ ম্যাচ খেলে পেয়েছিল কেবল ১ জয়। হেরেছিল ৫ ম্যাচ ও বৃষ্টিতে ১ ম্যাচ ভেসে গিয়েছিল। সমান ৩ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে বাংলাদেশ সাত ও পাকিস্তান আট নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল। পরশু মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারদের বেতন (টাকায়)
ক্যাটাগরি আগের বেতন নতুন বেতন
এ ১ লাখ ২০ হাজার ১ লাখ ৬০ হাজার
বি ১ লাখ ১ লাখ ৩৫ হাজার
সি ৭০ হাজার ৯৫ হাজার
ডি ৬০ হাজার ৮০ হাজার
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকলেও জাতীয় দলে সেটা করার সুযোগ আগে হয়নি মোহাম্মদ আশরাফুলের। অবশেষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোচিং প্যানেলে যুক্ত হলেন তিনি। বিসিবির বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হয়েছেন। নতুন দায়িত্ব পালন করতে নিজের সর্বোচ্চটা দেবেন ৪০ বছর বয়সী ব্যাটার।
বিসিবির সাড়ে ৭ ঘণ্টার মিটিং শেষে আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজে এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। কোচ হওয়ার সংবাদ শুনে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন আশরাফুল। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। কোচিং তো শুরু করেছি কাজ করার জন্যই। যেহেতু সুযোগ পেয়েছি, চেষ্টা করব আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা সবার সঙ্গে শেয়ার করব।’
ব্যাটিং ব্যর্থতা বাংলাদেশকে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ভোগাচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ, আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ—এই দুই সিরিজে বাংলাদেশ ধবলধোলাই হয়েছে ব্যাটারদের ব্যর্থতায়। ব্যাটিং কোচ হিসেবে কী করতে চান, সেই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘আমি তো বলেছি অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। জীবন দিয়ে কাজ করব। কেন সফল হতে পারিনি, কেন হয়েছি। সাম্প্রতিক সময়ে আমি খেলে এসেছি। মাত্র ছয় মাস হয়েছে। ইংল্যান্ডে আমি ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছি। কীভাবে ভালো খেলি, সেগুলোই শেয়ার করব।এখন তো জাতীয় দলে যারা কাজ করে, তাদের টেকনিক নিয়ে কাজ করব না। হয়তোবা ছোটখাটো।’
আপাতত এক সিরিজের জন্য ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন আশরাফুল। কাজটা যে সহজ হবে না, সেটা তিনি নিজেও জানেন। আজকের পত্রিকাকে ৪০ বছর বয়সী ব্যাটার বলেন, ‘চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই আছে।’ সিলেটে ১১ নভেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্ট মিরপুরে শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
