ঐতিহাসিক সেঞ্চুরিতে আইসিসির সেরাদের তালিকায় বাংলাদেশের মোস্তারি

ঐতিহাসিক সেঞ্চুরিতে আইসিসির সেরাদের তালিকায় বাংলাদেশের মোস্তারি
অক্টোবরে ইতিহাস গড়েছেন সোবহানা মোস্তারি। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি। ঐতিহাসিক এই সেঞ্চুরিতে জায়গা করে নিয়েছেন মাসসেরাদের তালিকায়।
২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের সেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কারের জন্য মোস্তারিসহ তিন ক্রিকেটার মনোনয়ন পেয়েছেন। বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ভারতের দীপ্তি শর্মা ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) আজ এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তিন ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছে। যাঁদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিসবেনে গত ১১ অক্টোবর সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৩৪ বলে ১১৮ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন মোস্তারি। ওয়ানডেতে এটা বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারদের মধ্যেও এটা সর্বোচ্চ।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হলেও মোস্তারি দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৪৩ গড়ে মোট ১২৯ রান করেন তিনি। আর অক্টোবরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সংস্করণেই দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফর্ম করেছেন দীপ্তি। ভাদোদরায় দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরির পাশাপাশি ৩ উইকেট নেন তিনি। তাঁর অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ১২১ রানের জেতে ভারত। এ ছাড়া প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলার পর সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতে আরও ২ উইকেট নেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। প্রথম ২ ওয়ানডেতেও তিনি নেন ২ উইকেট। সব মিলিয়ে অক্টোবরজুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তাঁকে আইসিসি মাসসেরা নারী ক্রিকেটারের মনোনয়নে জায়গা করে দিয়েছে।
মাসসেরা নারী ক্রিকেটারের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই অস্ট্রেলিয়ার ২৫ বছর বয়সী অলরাউন্ডার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ৯৯ রান করার পাশাপাশি নিয়েছেন ৬ উইকেট। ব্রিসবেনে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৪ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে ২৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাদারল্যান্ড। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ৭৪ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নেন ২ উইকেট।
বাংলাদেশ সিরিজের মতো নিউজিল্যান্ড সিরিজেও সাদারল্যান্ড দুর্দান্ত খেলেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টি-টোয়েন্টিতে ১ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি করেন ১৯ রান। এবার দেখার বিষয়, দীপ্তি ও সাদারল্যান্ডের মতো বিশ্বমানের দুই অলরাউন্ডারকে পেছনে ফেলে মোস্তারি আইসিসির অক্টোবরের সেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার জিততে পারেন কি না।