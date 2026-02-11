Ajker Patrika
ক্রিকেট

প্রতিশোধ নিয়ে ভারতকে হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন পাকিস্তানি ওপেনার

ক্রীড়া ডেস্ক    
৭৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা পুরস্কার জিতেছেন ফারহান। ছবি: ক্রিকইনফো

প্রথম দেখায় পাকিস্তানকে ভড়কে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সুপার ওভারে হেরেছিল এশিয়ার দলটি। প্রায় ২ বছর পর আরেকটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই সে হারের প্রতিশোধ নিল পাকিস্তান। গতকাল মোনাঙ্ক প্যাটেলের দলকে ৩২ রানে হারিয়েছে তারা। এই জয়ের পর ভারতকে হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন পাকিস্তানের ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান।

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে জয়ের পর ফারহান বলেন, ‘টানা দুটি ম্যাচ জিতে টেবিলের শীর্ষে থাকার পর এমনিতেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সামনে যে ম্যাচটি (ভারতের বিপক্ষে) আসছে, সেটি খুব বড় কিছু নয়। আমরা তো প্রথমবার ভারতের বিপক্ষে খেলছি না, আগেও খেলেছি। এবার আমরা ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। আপনারা আমাদের পরিবর্তনটা দেখেছেন। মাঝের ওভারে আমাদের লড়াই দেখেছেন। দেখেছেন শাদাব রান করছে, নওয়াজ রান করছে। তাই আশা করি ভারতের বিপক্ষে আমাদের খেলা উপভোগ করবেন।’

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
