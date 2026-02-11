আফগানিস্তান কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যথারীতি আজও মাঠে গড়াবে তিনটি ম্যাচ। বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে আফগানিস্তান। হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আফগানরা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৫ উইকেটে হেরে যায় রশিদ খানের দল। আজ তাদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। সন্ধ্যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
প্রথম দেখায় পাকিস্তানকে ভড়কে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সুপার ওভারে হেরেছিল এশিয়ার দলটি। প্রায় ২ বছর পর আরেকটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই সে হারের প্রতিশোধ নিল পাকিস্তান। গতকাল মোনাঙ্ক প্যাটেলের দলকে ৩২ রানে হারিয়েছে তারা। এই জয়ের পর ভারতকে হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন প২৩ মিনিট আগে
নিরাপত্তা ইস্যুতে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যায়নি বাংলাদেশের। ভারত-শ্রীলঙ্কা যখন ২০ দল খেলছে, তখন বাংলাদেশের দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর আফসোস কাজ করছে এটা ভেবে যে এখানে এখন লিটনরা থাকতে পারতেন। সেটা না হলেও লাহোরে সবশেষ আইসিসি-পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)-বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের১৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র মাঠের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য দুই কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের হাতে এই অনুদান১৩ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেটে ভারতের আধিপত্যবাদ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে আইসিসির নাটাইটা তাদেরই হাতে। সেই আইসিসির বিরুদ্ধে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে নিজেদের অবস্থানে অটল থেকেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই অনড় সিদ্ধান্তকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবু১৪ ঘণ্টা আগে