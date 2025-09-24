Ajker Patrika
‘ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের এবার ইতিহাস বদলাতে হবে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারের এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ জিতেছে লিটন দাসের দল। ছবি: ক্রিকইনফো
শক্তির বিচারে ভারতের চেয়ে বেশ পিছিয়ে বাংলাদেশ। টি–টোয়েন্টি প্রতিবেশী দেশটির বিপক্ষে লিটন দাসদের ইতিহাসও খুব বাজে। তবে অতীতের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশকে ইতিহাস বদলাতে বলছেন ধারাভাষ্যকার, ক্রিকেট বিশ্লেষক এবং সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া।

এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে আজ রাত সাড়ে ৮টায় মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও ভারত। এখন পর্যন্ত টি–টোয়েন্টিতে ১৭ বার মুখোমুখি হয়েছে এই দুই দল। যেখানে ভারতের জয় ১৬ ম্যাচে। বিপরীতে এই সংস্করণে তাদের বিপক্ষে মাত্র একবার জয়ের হাসি হেসেছে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে দিল্লিতে ম্যাচটি জেতে তারা। এর আগে ও পরে কখনই টি–টোয়েন্টিতে ভারতকে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। এবার আরও একটি সুযোগ ফিল সিমন্সের দলের সামনে।

ক্রিকইনফোর টাইম আউট অনুষ্ঠানে আকাশ বলেন, ‘গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে হারায়। এরপর সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ এক জয় তুলে নেয় তারা। ম্যাচটিতে বাংলাদেশ বড় রান তাড়া করে জিতেছে। তাই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয়ের বিষয়টি তাদের মাথায় রাখা উচিত। ভারতের কাছে তারা ১৭ ম্যাচের মধ্যে ১৬ টিতেই হেরেছে। এটা ইতিহাসের অংশ। কিন্তু ভুলে গেলে চলেব না যে ইতিহাস বদলানো যায়। তাদের বলব, ইতিহাস বদলানোর চেষ্টা করো।’

রক্ষণাত্মক ক্রিকেট না খেলে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের শুরু থেকেই সাহসিকতা দেখানোর পরামর্শ দিয়েছেন আকাশ, ‘ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্য মাঠে নামবেন এটা ভাবলে হবে না। শুরু থেকেই লড়াই করতে হবে। জেতার মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। দল হারের মতো অবস্থা তৈরি হলে তখন ভাবা যেতে পারে, এবার তো আমাদের হারতেই হচ্ছে। তাই যতটা সম্ভব কম ব্যবধানে হারা যায়।’

আকাশের মতে, বাংলাদশের বিপক্ষে জিততে কোনো কষ্টই হবে না ভারতের, ‘এই ম্যাচ নিয়ে আমি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না। আমার মনে হয় খুব সহজেই ভারত ম্যাচ জেতে নেবে।’

