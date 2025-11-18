Ajker Patrika
ক্রিকেট

তানজিদ-প্রীতমের জোড়া শতকে ড্র ঢাকা-রাজশাহী ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
৪২তম ইনিংসে এসে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন তামিম। ছবি: ক্রিকইনফো
তৃতীয় দিনেই দুটি ম্যাচের ফল হয়েছিল। অপেক্ষা ছিল বাকি দুটি ম্যাচের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চতুর্থ রাউন্ডে আজ রাজশাহী ও ঢাকার ম্যাচ ড্র হয়েছে। জিততে না পারলেও ব্যাট হাতে দিনটা দারুণ পার করেছেন রাজশাহীর দুই ব্যাটার তানজিদ হাসান তামিম ও প্রীতম কুমার। দুজনই সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন।

তৃতীয় দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে রাজশাহীর সংগ্রহ ছিল ১৫১ রান। তানজিদ ৮৪ ও প্রীতম ৪০ রানে অপরাজিত ছিলেন। শেষদিনেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন তাঁরা। দলের রান বাড়িয়ে নিয়েছেন ওয়ানডে মেজাজে ব্যাট চালিয়ে। আগে সেঞ্চুরি তুলে নেন তানজিদ। আনিসুল ইসলামের করা ৫৫ তম ওভারের শেষ বলে শাকিল হোসেনের হাতে ধরা পড়েন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। তার আগে ১৫১ বলে ৮ চার ও ৭ ছয়ের সাহায্যে ১৪০ রান করেন তিনি।

সমান বল খেলেন প্রীতম। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের অবদান ১৩৬ রান। ১৭ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। এছাড়া অধিনায়ক তাওহীদ হৃদয় করেন ৩৮ রান। ৩৬০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে রাজশাহী। ততক্ষণে ২৭৬ রানে এগিয়ে পদ্মাপাড়ের দলটি।

জবাবে ম্যাচ ড্র হওয়ার আগে ৪ উইকেটে হারিয়ে ১০৯ রান তোলে ঢাকা। ৪৪ রান করেন আনিসুল ইসলাম। ৪১ রান আসে তাইবুর রহমানের ব্যাট থেকে। চার উইকেটের মধ্যে তিনটাই নেন বাঁহাতি স্পিনার নিহাদুজ্জামান।

সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে সিলেটের বিপক্ষে ১৭৫ রানে এগিয়ে আছে খুলনা। সফরকারী দলের করা ২৫৯ রানের জবাবে ৩২৩ রানে অলআউট হয় সিলেট। ৬৪ রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় দিন শেষে খুলনার সংগ্রহ ৪ উইকেটে ২৩৯ রান। মোহাম্মদ মিঠুন ৫৩ ও আফিফ হোসেন ধ্রুব ৩৮ রান নিয়ে শেষ দিনে ব্যাট করতে নামবেন। দুই দলের ম্যাচ এক দিন পর শুরু হয়।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটজাতীয় ক্রিকেট লিগ
