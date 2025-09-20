মোস্তাফিজের মাইলফলক ছোঁয়ার ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১৬৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শুরুতে আক্রমণাত্মক থাকলেও মাঝে কিছুটা রয়েসয়ে খেলে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশও স্বপ্ন দেখে তাঁদের অল্প রানে বাঁধার। কিন্তু দেয়াল হয়ে দাঁড়ালেন দাসুন শানাকা। তাঁর বিধ্বংসী ইনিংসে বাংলাদেশের কাছে ১৬৯ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে লঙ্কানরা।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাটিং নেন অধিনায়ক লিটন দাস। এই ধরনের উইকেটে পরে ব্যাট করে জয়ের হার ৭০ শতাংশ। তাই লিটনও কোনো ভুল করেননি। একাদশে আনা হয়েছে দুই পরিবর্তনও। নুরুল হাসান সোহান ও রিশাদ হোসেনের জায়গায় সুযোগ পান শেখ মেহেদী ও শরিফুল ইসলাম। মেহেদী সুযোগটা কাজে লাগালেও শরিফুল তা পারেননি।
আগে ব্যাটিংয়ে নেমে শ্রীলঙ্কার শুরুটা হয় দারুণ। কোনো উইকেট না হারিয়েই ৫০-এর দিকে ছুটছিল তারা। পঞ্চম ওভারের শেষ বলে পাতুম নিসাঙ্কাকে ফিরিয়ে ব্রেক-থ্রু এনে দেন তাসকিন আহমেদ। ১৫ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ২২ রানে ফেরেন নিসাঙ্কা।
পাওয়ার প্লের পর বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই কুশল মেন্ডিসকে (৩৪) শিকার করেন শেখ মেহেদী। ঠিক পরের ওভারেই কামিল মিশারাকে বোল্ড করেন তিনি। শুরুর সমস্যাগুলো কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি মিশারা। স্লাইডার ডেলিভারিতে মিডলস্টাম্প হারিয়ে ফেলেন এই বাঁহাতি।
দারুণ শুরুর পরও ৬৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় লঙ্কানরা। মাঝের ওভারে রানের গতি বাড়াতে তাই প্রমোশন দেওয়া হয় দাসুন শানাকাকে। ফিনিশার হিসেবে তাঁর পরিচিতি থাকলেও আজ খানিকটা সময় নেন হাত খুলে খেলার। শরিফুল ইসলামকে স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে তাণ্ডব শুরু করেন তিনি।
নাসুমের করা ১৫ তম ওভার থেকে আসে ১৭ রান। লেগসাইড দিয়ে দুই ছক্কা এবং শর্ট ফাইন লেগের ওপর একটি চার হাঁকান শানাকা। কুশল পেরেরা মোস্তাফিজের শিকার হওয়ার পর ছন্দ খোঁজার চেষ্টা করেন অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কাও।
ডেথ ওভারে অবশ্য দুর্দান্ত করেছেন মোস্তাফিজুর। তিনি না থাকলে হয়তো ১৮০ ছুঁতে পারত শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ। ১৮ তম ওভারে শরিফুল ১৮ ও শেষ ওভারে তাসকিন খরচ করেন ১০ রান। অথচ ডেথ ওভারে দুবার বোলিংয়ে এসে ১১ রানের বেশি দেননি মোস্তাফিজ। ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন তিনি। সাকিব আল হাসানকে ছুঁয়ে যৌথভাবে বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (১৪৯) এখন বাঁহাতি এই পেসার।
মোস্তাফিজ ও মেহেদীর কৃপণতার দিনে বাকিরা ছিলেন বিবর্ণ। এর পেছনে মূল কারণ অবশ্য শানাকা। ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ ফিফটি করা এই ব্যাটার একবার জীবন পেয়ে ৩৭ বলে ৩ চার ও ৬ ছক্কায় খেলেন অপরাজিত ৬ ৪ রানের ইনিংস। ১৭ তম ওভারে তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন শামীম পাটোয়ারী। এছাড়া তাওহীদ হৃদয় দুবার ক্যাচ মিস করেন আসালাঙ্কার। বাংলাদেশের ফিল্ডিং তাই ছিল না বলার মতো। তবুও দিনশেষে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রানের বেশি করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ের উইকেটে এই রান তাড়া করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তা সহজ হবে তো?
শুরুতে আক্রমণাত্মক থাকলেও মাঝে কিছুটা রয়েসয়ে খেলে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশও স্বপ্ন দেখে তাঁদের অল্প রানে বাঁধার। কিন্তু দেয়াল হয়ে দাঁড়ালেন দাসুন শানাকা। তাঁর বিধ্বংসী ইনিংসে বাংলাদেশের কাছে ১৬৯ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে লঙ্কানরা।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাটিং নেন অধিনায়ক লিটন দাস। এই ধরনের উইকেটে পরে ব্যাট করে জয়ের হার ৭০ শতাংশ। তাই লিটনও কোনো ভুল করেননি। একাদশে আনা হয়েছে দুই পরিবর্তনও। নুরুল হাসান সোহান ও রিশাদ হোসেনের জায়গায় সুযোগ পান শেখ মেহেদী ও শরিফুল ইসলাম। মেহেদী সুযোগটা কাজে লাগালেও শরিফুল তা পারেননি।
আগে ব্যাটিংয়ে নেমে শ্রীলঙ্কার শুরুটা হয় দারুণ। কোনো উইকেট না হারিয়েই ৫০-এর দিকে ছুটছিল তারা। পঞ্চম ওভারের শেষ বলে পাতুম নিসাঙ্কাকে ফিরিয়ে ব্রেক-থ্রু এনে দেন তাসকিন আহমেদ। ১৫ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ২২ রানে ফেরেন নিসাঙ্কা।
পাওয়ার প্লের পর বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই কুশল মেন্ডিসকে (৩৪) শিকার করেন শেখ মেহেদী। ঠিক পরের ওভারেই কামিল মিশারাকে বোল্ড করেন তিনি। শুরুর সমস্যাগুলো কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি মিশারা। স্লাইডার ডেলিভারিতে মিডলস্টাম্প হারিয়ে ফেলেন এই বাঁহাতি।
দারুণ শুরুর পরও ৬৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় লঙ্কানরা। মাঝের ওভারে রানের গতি বাড়াতে তাই প্রমোশন দেওয়া হয় দাসুন শানাকাকে। ফিনিশার হিসেবে তাঁর পরিচিতি থাকলেও আজ খানিকটা সময় নেন হাত খুলে খেলার। শরিফুল ইসলামকে স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে তাণ্ডব শুরু করেন তিনি।
নাসুমের করা ১৫ তম ওভার থেকে আসে ১৭ রান। লেগসাইড দিয়ে দুই ছক্কা এবং শর্ট ফাইন লেগের ওপর একটি চার হাঁকান শানাকা। কুশল পেরেরা মোস্তাফিজের শিকার হওয়ার পর ছন্দ খোঁজার চেষ্টা করেন অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কাও।
ডেথ ওভারে অবশ্য দুর্দান্ত করেছেন মোস্তাফিজুর। তিনি না থাকলে হয়তো ১৮০ ছুঁতে পারত শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ। ১৮ তম ওভারে শরিফুল ১৮ ও শেষ ওভারে তাসকিন খরচ করেন ১০ রান। অথচ ডেথ ওভারে দুবার বোলিংয়ে এসে ১১ রানের বেশি দেননি মোস্তাফিজ। ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন তিনি। সাকিব আল হাসানকে ছুঁয়ে যৌথভাবে বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (১৪৯) এখন বাঁহাতি এই পেসার।
মোস্তাফিজ ও মেহেদীর কৃপণতার দিনে বাকিরা ছিলেন বিবর্ণ। এর পেছনে মূল কারণ অবশ্য শানাকা। ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ ফিফটি করা এই ব্যাটার একবার জীবন পেয়ে ৩৭ বলে ৩ চার ও ৬ ছক্কায় খেলেন অপরাজিত ৬ ৪ রানের ইনিংস। ১৭ তম ওভারে তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন শামীম পাটোয়ারী। এছাড়া তাওহীদ হৃদয় দুবার ক্যাচ মিস করেন আসালাঙ্কার। বাংলাদেশের ফিল্ডিং তাই ছিল না বলার মতো। তবুও দিনশেষে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রানের বেশি করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ের উইকেটে এই রান তাড়া করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তা সহজ হবে তো?
শ্রীলঙ্কার সহায়তায় এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব পেরিয়েছে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে এসে প্রথম ম্যাচে সেই শ্রীলঙ্কারই মুখোমুখি হতে হলো। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।৪ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ শেষে আরব আমিরাতেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সাদা বলের এই সিরিজ দুটির জন্য আলাদা আলাদা দল দিয়েছে আফগানিস্তান। আজ ঘোষিত টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দলের কোনোটিতেই জায়গা হয়নি বাঁহাতি পেসার ফজলহক ফারুকি এবং দুই অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব...৪ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ঘিরে বিতর্ক যেন থামার নামই নিচ্ছে না। অবশ্য এই দুই প্রতিবেশি দেশের লড়াইয়ে আষ্ঠেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে বিতর্ক। তাই এ আর নতুন কী! নতুন খবর হলো ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান। এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ কি সেটা পরিষ্কার নয়।৪ ঘণ্টা আগে
মাত্র কয়েক মাসের প্রস্তুতি। প্রথম ম্যাচ আবার ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরানের বিপক্ষে। এশিয়ান কাপ ফুটসাল বাছাইয়ে শুরুটা যে বাংলাদেশের স্মরণীয় হবে না তা অনুমিত ছিল। ব্যতিক্রম কিছুও তাই ঘটেনি। অনভিজ্ঞ বাংলাদেশকে ১২-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইরান।৫ ঘণ্টা আগে