ওমানের চেয়েও ভারতকে নিয়ে বেশি চিন্তা পাকিস্তানের

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তানের এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হবে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো
ম্যাচ তো নয়, যেন মিস ম্যাচ। মাত্র ২৭ বল খেলেই পরশু সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ জিতেছে ভারত। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে পড়লে যা হয়, দুবাইয়ের সেই ম্যাচে তা-ই হয়েছে। একই ভেন্যুতে আজ শক্তিশালী পাকিস্তানের মুখোমুখি হচ্ছে ‘পুঁচকে’ ওমান। আজও কি আরেকটি মিস ম্যাচ দেখবে এশিয়া কাপ? এই প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপ খেলছে তারা।

কেউ কেউ তো বলছেন, এবারের এশিয়া কাপের বাছাইপর্ব যদি ২০২৪ সালে না হয়ে এ বছর হতো, তাহলে হয়তো এশিয়া কাপ খেলা হতো না ওমানের। দেড় বছর আগে ওমানের যে দল এশিয়া কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, সেই দলের সঙ্গে বর্তমান দলের তেমন মিল নেই। সেই দলের চেয়ে ওমানের এই দল আরও দুর্বল। কেন দুর্বল? চলতি বছরের শুরুর দিকে ওমানের ক্রিকেট বোর্ড সময়মতো খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক না দেওয়ায় ক্রিকেটার ও বোর্ড দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

ক্রিকেটারদের পাওনা পরিশোধ করা হলেও ২০২৪টি -টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা ওমানের বেশির ভাগ অভিজ্ঞ ক্রিকেটার নেই বর্তমান দলে। যাঁরা আছেন, তাঁদের অর্ধেকও ছিলেন না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা দলটিতে। তাই এশিয়া কাপে নিজেদের শুরুর ম্যাচে আজ দুর্বল এক প্রতিপক্ষ পাচ্ছে পাকিস্তান। আর সেই কারণে ম্যাচ ওমানের বিপক্ষে হলেও পাকিস্তানের কিউই কোচ মাইক হেসনের চিন্তায় ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর যে ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

ওমান ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে মাইক হেসন বললেন, তার চেয়ে বেশি বললেন পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ ভারতকে নিয়ে, ‘আমরা জানি ভারত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, আর তা হওয়ার কথাও। কারণ, তারা দারুণ খেলছে। তারা আমিরাতকে মাত্র ১৩.১ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়েছে।' আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি হবে ওমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম সাক্ষাৎ।

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
