বাংলাদেশের চেয়ে আফগানদের এগিয় রাখছেন মিসবাহ–মালিকরা

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ রাতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ম্যাচটিতে লিটন দাসদের চেয়ে রশিদ খানদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি দেখছেন পাকিস্তানের সাবেক তিন ক্রিকেটার মিসবাহ উল হক, শোয়েব মালিক ও উমর গুল।
মূলত সাম্প্রতিক ফর্ম এবং শরীরী ভাষার কারণে আফগানিস্তানকে এগিয় রাখছেন তারা। এদিক থেকে বেশ পিছিয় আছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে ব্যাটারদের ধারাবাহিকতার অভাব বেশি ভোগাচ্ছে তাদের। বিপরীতে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে আছেন সাদিকুল্লাহ অতল, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইরা। এছাড়া বোলিং এবং ফিল্ডিংয়েও দারুণ সময় পার করছে আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা। সব মিলিয়ে তাই আফগানদের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা খুব কমই দেখছেন মিসবাহ, মালিকরা।
গেম অন শোতে হাজির হয়ে মিসবাহ বলেন, ‘সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বলছে–বাংলাদেশকে আরও ভালো করতে হবে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে মনে হয়েছে তাদের জয়ের তাড়না ছিল না। অথচ আফগানিস্তানকে দেখুন। মাঠে ওরা এমনভাবে খেলেছে তাতে মনে হয়েছে যেন তাদের কাছে সেটাই ফাইনাল ম্যাচ। দুই দলের মধ্যে এটাই বড় পার্থক্য।’
দুই দলের পার্থক্য দেখাতে গিয় মালিক বলেন, ‘শরীরী ভাষায় আফগানিস্তান এগিয়ে আছে। এটার লাভ হলো; দলের দুই একজন ফর্মে না থাকলেও আপনি জিতে যাবেন। তাই আফগানিস্তানকে হারাতে চাইলো বাংলাদেশকে শরীরী ভাষায় পরিবর্তন আনতে হবে। এদিক থেকে তারা বেশ পিছিয়ে।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে চাইলে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ভালো করতে হবে বলে মনে করেন গুল, ‘বাংলাদেশের ব্যাটাররা ছন্দে নেই। লিটন রানের দেখা পাচ্ছে। কিন্তু উপরে নিচে বাকিরা রান করতে পারছে না। জাকের ব্যাট হাতে ছন্দে আছে। কিন্তু আপনি সেটাকে দারুণ কিছু বলতে পারবেন না। এদিক থেকে আফগানিস্তানের ব্যাটাররা দারুণ করছে। গুরবাজ ফর্মে নেই। কিন্তু বাকিরা রান পাচ্ছে।’
এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ রাতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ম্যাচটিতে লিটন দাসদের চেয়ে রশিদ খানদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি দেখছেন পাকিস্তানের সাবেক তিন ক্রিকেটার মিসবাহ উল হক, শোয়েব মালিক ও উমর গুল।
মূলত সাম্প্রতিক ফর্ম এবং শরীরী ভাষার কারণে আফগানিস্তানকে এগিয় রাখছেন তারা। এদিক থেকে বেশ পিছিয় আছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে ব্যাটারদের ধারাবাহিকতার অভাব বেশি ভোগাচ্ছে তাদের। বিপরীতে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে আছেন সাদিকুল্লাহ অতল, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইরা। এছাড়া বোলিং এবং ফিল্ডিংয়েও দারুণ সময় পার করছে আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা। সব মিলিয়ে তাই আফগানদের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা খুব কমই দেখছেন মিসবাহ, মালিকরা।
গেম অন শোতে হাজির হয়ে মিসবাহ বলেন, ‘সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বলছে–বাংলাদেশকে আরও ভালো করতে হবে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে মনে হয়েছে তাদের জয়ের তাড়না ছিল না। অথচ আফগানিস্তানকে দেখুন। মাঠে ওরা এমনভাবে খেলেছে তাতে মনে হয়েছে যেন তাদের কাছে সেটাই ফাইনাল ম্যাচ। দুই দলের মধ্যে এটাই বড় পার্থক্য।’
দুই দলের পার্থক্য দেখাতে গিয় মালিক বলেন, ‘শরীরী ভাষায় আফগানিস্তান এগিয়ে আছে। এটার লাভ হলো; দলের দুই একজন ফর্মে না থাকলেও আপনি জিতে যাবেন। তাই আফগানিস্তানকে হারাতে চাইলো বাংলাদেশকে শরীরী ভাষায় পরিবর্তন আনতে হবে। এদিক থেকে তারা বেশ পিছিয়ে।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে চাইলে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ভালো করতে হবে বলে মনে করেন গুল, ‘বাংলাদেশের ব্যাটাররা ছন্দে নেই। লিটন রানের দেখা পাচ্ছে। কিন্তু উপরে নিচে বাকিরা রান করতে পারছে না। জাকের ব্যাট হাতে ছন্দে আছে। কিন্তু আপনি সেটাকে দারুণ কিছু বলতে পারবেন না। এদিক থেকে আফগানিস্তানের ব্যাটাররা দারুণ করছে। গুরবাজ ফর্মে নেই। কিন্তু বাকিরা রান পাচ্ছে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই বছর হতে চলল তানজিম সাকিবের। বাংলাদেশের জার্সিতে এই অল্প সময়ে আইসিসি ইভেন্ট, এশিয়া কাপ খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। ব্যাটারদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে বিন্দুমাত্র ভয় পান না তিনি। বাংলাদেশের তরুণ পেসারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মুরালি কার্তিক।১৪ মিনিট আগে
চোটের সঙ্গে আর পেরে উঠলেন না স্যামুয়েল উমতিতি। তাই ৩১ বছর বয়সেই ফুটবলকে বিদায় জানাতে বাধ্য হলেন বার্সেলোনার সাবেক এই ডিফেন্ডার। ফুটবলকে বিদায় বললেও আক্ষেপ নেই তাঁর।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়া ও রাজশাহীতে বেশ আয়োজন করেই জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল। সব রকম প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত লিগ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটি।১ ঘণ্টা আগে
এবার কি পারবেন কিলিয়ান এমবাপ্পে? চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার লক্ষ্য নিয়ে গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমান তিনি। সে মৌসুমেই শিরোপা জিতল তাঁর সাবেক ক্লাব পিএসজি। তাতে অবশ্য হতাশ হওয়ার সুযোগ নেই; কারণটা রিয়াল মাদ্রিদ বলেই। ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা নতুন শিরোপার খোঁজে ঘরের মাঠে আজ মুখোমুখি হচ্ছে অলিম্পিক মার্শে১ ঘণ্টা আগে