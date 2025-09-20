Ajker Patrika
বাংলাদেশ সিরিজের আফগান দলে নেই ফারুকি-নাইব

এশিয়া কাপ শেষে আরব আমিরাতেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সাদা বলের এই সিরিজ দুটির জন্য আলাদা আলাদা দল দিয়েছে আফগানিস্তান। আজ ঘোষিত টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দলের কোনোটিতেই জায়গা হয়নি বাঁহাতি পেসার ফজলহক ফারুকি এবং দুই অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব ও করিম জানাতের।

দুই পেসার বশির আহমদ ও আবদুল্লাহ আহমদজাইকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি—দুই সংস্করণের দলেই জায়গা পেয়েছেন। ২ অক্টোবর প্রথম টি-টোয়েন্টি দিয়ে শুরু হবে মাঠের লড়াই। পরের দুটি টি-টোয়েন্টি ৩ অক্টোবর ও ৫ অক্টোবর। ওয়ানডের লড়াই শুরু ৮ অক্টোবর। ১১ ও ১৪ অক্টোবর হবে শেষ দুটি ওয়ানডে।

আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল: রশিদ খান (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, সেদিকুল্লাহ আতাল, ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, দারউইশ রাসুলি, মোহাম্মদ ইসহাক (উইকেটরক্ষক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, শারাফুদ্দিন আশরাফ, নুর আহমেদ, মুজিব-উর রহমান, ফরিদ মালিক, আবদুল্লাহ আহমাদজাই, বশির আহমেদ। রিজার্ভ: রহমত শাহ, গজনফার।

ওয়ানডে দল: হাসমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, সেদিকুল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, ইকরাম আলখৈল, মোহাম্মদ নবি, নাঙ্গিয়াল খারোতি, রশিদ খান, এএম গাজানফার, সেলিম সফি, আবদুল্লাহ আহমাদজাই, বশির আহমেদ। রিজার্ভ: বিলাল সামি, ফরিদুন দাউদজাই।

