হ্যাটট্রিকে ভারতকে পেছনে ফেলে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ডকে তাড়া করছে ইংল্যান্ড

বার্বাডোজ থেকে পাল্লেকেলে—গুগল ম্যাপসে দূরত্ব দেখাচ্ছে ১৫ হাজার কিলোমিটার। গতকাল স্যাম কারান এই বিশাল দূরত্বকে যেন এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর হ্যাটট্রিকে ভারতকে পেছনে ফেলেছে ইংল্যান্ড। ইংলিশদের লক্ষ্য এখন সবার ওপরে থাকা শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ডের রেকর্ড ভাঙা।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের হ্যাটট্রিকের বর্ণনা দিতেই মূলত ১৫ হাজার কিলোমিটার দূরত্বের দুই শহরের গল্পটা বলা। প্রথম ইংলিশ বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে হ্যাটট্রিক ক্রিস জর্ডান করেছিলেন ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। আলী খান, নশথুস কেনজিগে, সৌরভ নেত্রাভালকার—যুক্তরাষ্ট্রের এই তিন ক্রিকেটারকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক তুলে নিয়েছিলেন জর্ডান। গতকাল পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে স্যাম কারান টানা ৩ বলে ৩ উইকেট নেওয়ায় ইংল্যান্ডের ১৯ মাসের অপেক্ষা ফুরিয়েছে। তাতে পেছনে পড়ে গেছে ভারত।
এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারত কেবল একটি হ্যাটট্রিক করতে পেরেছে। ২০১৯ সালে নাগপুরে বাংলাদেশের শফিউল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, আমিনুল ইসলাম বিপ্লবকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন ভারতের দীপক চাহার। সেই ম্যাচে ৩.২ ওভারে ৭ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়েসহ ২১ দেশের একটি করে হ্যাটট্রিক রয়েছে। ছয়টি করে হ্যাটট্রিক করে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড। যার মধ্যে শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা ও নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি দুটি করে হ্যাটট্রিক করেছিলেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে।
পাল্লেকেলেতে গতকাল শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। প্রথমে ১৭ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে শ্রীলঙ্কা ১৬.২ ওভারে ১৩৩ রানে গুটিয়ে যায়। স্যাম কারান ৩ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। যেখানে ১৬তম ওভারের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা, মাহিশ তিকশানা ও মাথিসা পাতিরানাকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন স্যাম কারান।
শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১৩৪ রানের লক্ষ্য ১৭ ওভারে তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের স্কোর একটা পর্যায়ে ১৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৫ রান হয়ে যায়। ফের বৃষ্টি বাগড়া দিলে ডাকওয়ার্থ লুইস অ্যান্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ১১ রানে জয় পায় ইংলিশরা। ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন ইংল্যান্ড। একই মাঠে কাল ও ৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে।
মেয়েদের সাফের প্রথম শিরোপা বাংলাদেশ জিতেছিল তাঁর হাত ধরেই। কদিন আগে এই যে থাইল্যান্ডে হওয়া প্রথম সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতল বাংলাদেশ, সেখানেও বড় অবদান তাঁর। তিনি কে, সেটি আর বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়—সাবিনা খাতুন। মাত্রই শেষ হওয়া প্রতিযোগিতায় দলকে শিরোপা জেতাতে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ১৫ মিনিট আগে
ওয়েলিংটনের নাইটক্লাবে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে হ্যারি ব্রুকের ৫০ লাখ টাকা জরিমানার কথাই অনেকের জানা ছিল। তবে গত বছরের অক্টোবরে ঘটে যাওয়া কাহিনি এবার নিল নতুন মোড়। সেই ঘটনায় ব্রুক অনেক কিছু গোপন করেছিলেন বলে জানা গেছে। সতীর্থদের বাঁচাতেই এমনটি করেছিলেন বলে দাবি করছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কেন্দ্র করে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে নিয়ে কিছু মিথ্যা খবর ছড়িয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে থানার শরণাপন্ন হয়েছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।১৪ ঘণ্টা আগে
৬০ বছর পর বেনফিকার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। পর্তুগিজ ক্লাবটির বিপক্ষে দীর্ঘ ৫ যুগ পর খেলতে নেমে লস ব্লাঙ্কোসদের সঙ্গী হয়েছে দুঃস্মৃতি, ব্যর্থতা এবং দুর্দশা। অবিশ্বাস্য নাটকীয়তা এবং রোমাঞ্চ শেষে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচটিতে বেনফিকার মাঠ এস্তাদিও দা লুজ থেকে ৪-২ গোলের হার১৬ ঘণ্টা আগে