হাসানের এই রেকর্ড বাংলাদেশের আর কারও নেই
হাসান মাহমুদের করা ৯০তম ওভারের প্রথম বলে জশুয়া বিশপকে স্টাম্পিং করেন লিটন দাস। ইনিংসে সেটা ছিল হাসানের পঞ্চম উইকেট। এই উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের পেসারদের মধ্যে টেস্টে সবচেয়ে বেশি পাঁচবার ৫ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েন তিনি।
সিলেট টেস্টে নামার আগে চারবার ৫ উইকেট নিয়ে শাহাদাত হোসেনের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন হাসান। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে দারুণ বোলিং করে এককভাবে রেকর্ডটি নিজের দখলে নিলেন তিনি।
চারবার ৫ উইকেট নিতে ৩৮ টেস্ট খেলছেন শাহাদাত। ১৯তম টেস্টেই তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন হাসান। রেকর্ড গড়ার পথে সিলেট টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯০ রানে তাঁর শিকার ৬ উইকেট।
তিন এবং চারে আছেন নাহিদ রানা ও রবিউল ইসলাম। দুজনেই দুবার করে ৫ উইকেটের দেখা পেয়েছেন। এ ছাড়া একবার করে ফাইফারের স্বাদ পেয়েছেন ইবাদত হোসেন, রুবেল হোসেন, তাসকিন আহমেদ, খালেদ আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও মঞ্জুরুল ইসলাম।
ভিন্ন পাঁচ দেশে এই ৫ ফাইফারের দেখা পেয়েছেন হাসান। ২০২৪ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথমবার ৫ উইকেট নেন। এরপর ভারতের বিপক্ষে চেন্নাইয়ে, ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে এবং সবশেষ সিলেট টেস্টে ফাইফারের স্বাদ পেলেন হাসান।