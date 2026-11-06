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ক্রিকেট

বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই থামল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই থামল ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৩৫৬ রানে অলআউট হয়েছে ক্যারিবীয়রা। ছবি: বিসিবি

মেহেদী হাসান মিরাজের বলে জেডন সিলস এলবিডব্লু হতেই অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে তার আগে বাংলাদেশকে স্বাগতিকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে রোস্টন চেজের দল। প্রথম ইনিংসে তাদের সংগ্রহ ৩৫৬ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই পুঁজিতে সবচেয়ে বড় অবদান আমির জাঙ্গুর। টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করার পথে খেলেন ১৩৩ রানের ইনিংস। শুরুর ধাক্কার পর চতুর্থ উইকেটে কেভিন উইকহামের সঙ্গে তাঁর ১৩১ রানের জুটিতেই বড় পুঁজির ভিত পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ ছাড়া ফিফটির দেখা পেয়েছেন উইকহাম ও জাস্টিন গ্রিভস।

দলীয় ৩২৩ রানে শামার জোসেফ বিদায় নিলে নবম উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে বাংলাদেশের অপেক্ষা বাড়ান জোমেল ওয়ারিক্যান ও জেডন সিলস। শেষ উইকেট জুটিতে ৩৩ রান যোগ করে নিজেদের সংগ্রহকে সাড়ে তিনশ পার করেন এই দুজন।

২৩৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এদিন ১২১ রান যোগ করে শেষ ৬ উইকেট হারায় তারা। জাঙ্গুকে বোল্ড করে দিনের প্রথম শিকার এনে দেন হাসান মাহমুদ। ১৩৩ রানের ইনিংস খেলার পথে ১৩ চার ও ২ ছক্কা মারেন জাঙ্গু।

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