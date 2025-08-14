‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে তুমুল সমালোচিত কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে কদিন আগে। বিসিবির হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান হয়ে বিসিবিতে এসেছেন টনি হেমিং। পরশু মিরপুরে এসে ঘুরে ঘুরে উইকেটগুলো দেখেন হেমিং। উইকেটের পাশে পুঁইশাকের বাগান দেখে হতভম্ব হয়ে যান তিনি।
বিষয়টি নিয়ে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, ‘গ্রাউন্ডসে এখন এত কাজ হচ্ছে, গামিনি (ডি সিলভার) ব্যাপারে এত দিন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এখন (উইকেটের পাশে) পুঁইশাক বের হচ্ছে! এসব এত বছরে বের হয়নি কেন? সব এক এক করে ধরা হচ্ছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘গ্রাউন্ডসের কথা যদি বলি, ইনডোরগুলো রেডি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে কাজ হচ্ছে। একটা বায়োমেকানিকস ল্যাব করার চেষ্টা চলছে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) বর্ষসেরা আম্পায়ারের পুরস্কার সায়মন টফেল পেয়েছেন পাঁচবার। সেই টফেল এবার আসছেন বিসিবিতে। আইসিসির বর্ষসেরা এই আম্পায়ারের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, সেই প্রসঙ্গে বুলবুল বলেন, ‘তাঁর (সায়মন টফেল) চুক্তির ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের কী আছে, কী নেই। তাঁকে আমরা কী কাজে লাগাতে পারি। আর আমাদের এই বিনিয়োগে কী লাভ হবে। দিন, মাসের হিসাব করে তাঁকে আমরা একটা ভালো ডিসকাউন্টে রাজি করিয়েছি। এটা খুব দরকার ছিল।’
আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বছরের পর বছর ধরে চলা বিসিবির নানা অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এত বছরে একটা বোর্ডের ঠিকঠাক অর্গানোগ্রামে চলেনি, সেটি নিয়ে আপনারা কেউ কি প্রশ্ন তুলেছেন? শুধু জিজ্ঞেস করছি। আগের একজন সভাপতি মিরপুর থেকে বিকেএসপি কিংবা ফতুল্লায় গেলেও হেলিকপ্টারে গেছেন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কিংবা সিলেটে গেলে পুরো বিমান ভাড়া করা হয়েছে। তখন এসব নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করেননি কেন? আমার পেছনেও বিসিবির খরচ হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে অফিসে চা খেলাম, লাঞ্চ করলাম—এসবে যতটুকু খরচ হয়, হচ্ছে। তবে আমার জন্য বিসিবিতে কোনো স্পেশাল চা তৈরি হয় না। সবার জন্য যা, আমার জন্যও তা।’
মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে তুমুল সমালোচিত কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে কদিন আগে। বিসিবির হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান হয়ে বিসিবিতে এসেছেন টনি হেমিং। পরশু মিরপুরে এসে ঘুরে ঘুরে উইকেটগুলো দেখেন হেমিং। উইকেটের পাশে পুঁইশাকের বাগান দেখে হতভম্ব হয়ে যান তিনি।
বিষয়টি নিয়ে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, ‘গ্রাউন্ডসে এখন এত কাজ হচ্ছে, গামিনি (ডি সিলভার) ব্যাপারে এত দিন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এখন (উইকেটের পাশে) পুঁইশাক বের হচ্ছে! এসব এত বছরে বের হয়নি কেন? সব এক এক করে ধরা হচ্ছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘গ্রাউন্ডসের কথা যদি বলি, ইনডোরগুলো রেডি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে কাজ হচ্ছে। একটা বায়োমেকানিকস ল্যাব করার চেষ্টা চলছে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) বর্ষসেরা আম্পায়ারের পুরস্কার সায়মন টফেল পেয়েছেন পাঁচবার। সেই টফেল এবার আসছেন বিসিবিতে। আইসিসির বর্ষসেরা এই আম্পায়ারের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, সেই প্রসঙ্গে বুলবুল বলেন, ‘তাঁর (সায়মন টফেল) চুক্তির ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের কী আছে, কী নেই। তাঁকে আমরা কী কাজে লাগাতে পারি। আর আমাদের এই বিনিয়োগে কী লাভ হবে। দিন, মাসের হিসাব করে তাঁকে আমরা একটা ভালো ডিসকাউন্টে রাজি করিয়েছি। এটা খুব দরকার ছিল।’
আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বছরের পর বছর ধরে চলা বিসিবির নানা অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এত বছরে একটা বোর্ডের ঠিকঠাক অর্গানোগ্রামে চলেনি, সেটি নিয়ে আপনারা কেউ কি প্রশ্ন তুলেছেন? শুধু জিজ্ঞেস করছি। আগের একজন সভাপতি মিরপুর থেকে বিকেএসপি কিংবা ফতুল্লায় গেলেও হেলিকপ্টারে গেছেন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কিংবা সিলেটে গেলে পুরো বিমান ভাড়া করা হয়েছে। তখন এসব নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করেননি কেন? আমার পেছনেও বিসিবির খরচ হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে অফিসে চা খেলাম, লাঞ্চ করলাম—এসবে যতটুকু খরচ হয়, হচ্ছে। তবে আমার জন্য বিসিবিতে কোনো স্পেশাল চা তৈরি হয় না। সবার জন্য যা, আমার জন্যও তা।’
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে বছরের পর বছর ধরে। প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর খবর। মৃত্যুর মিছিলে শিশুর সংখ্যাই মূলত বেশি। যে যাঁর জায়গা থেকে পারছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বাদ যাচ্ছে না ক্রীড়াঙ্গনও।২ ঘণ্টা আগে
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। টি-স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা এখন ব্যস্ত তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। কেয়ার্নসে পরশু হবে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হতে না হতেই বড্ড বেকায়দায় পড়েছে অস্ট্রেলিয়া। তিন অজি ক্রিকেটারের প্রোটিয়া সিরিজই শেষ হয়ে গেল।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি পদে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের তিন মাসও পূর্ণ হয়নি। এই আড়াই মাসেই দেশের ক্রিকেটে আমূল পরিবর্তন আনতে নতুন অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে আছে জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফদের নিয়ে চালানো জরিপ।৪ ঘণ্টা আগে