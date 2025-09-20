Ajker Patrika
বাংলাদেশ কি প্রতিশোধ নিতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ: ছবি: ইএসপিএনক্রিকইনফো
সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ: ছবি: ইএসপিএনক্রিকইনফো

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই লঙ্কানদের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সুপার ফোরের টিকিট পেয়েছে লিটন দাসরা। ফাইনালে উঠার মিশনে আজ রাতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ফিল সিমন্সের শিষ্যদের সামনে তাই থাকছে গ্রুপ পর্বের হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। এছাড়া ইউরোপিয়ান ফুটবলে আজ মাঠে গড়াবে বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সূচি।

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ: সুপার ফোর

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

রাত সাড়ে ৮ টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-এভারটন

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ব্রাইটন-টটেনহাম

রাত ৮টা, সরাসরি

ম্যান . ইউনাইটেড-চেলসি

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

হফেনহেইম-বায়ার্ন

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
