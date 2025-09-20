বাংলাদেশ কি প্রতিশোধ নিতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই লঙ্কানদের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সুপার ফোরের টিকিট পেয়েছে লিটন দাসরা। ফাইনালে উঠার মিশনে আজ রাতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ফিল সিমন্সের শিষ্যদের সামনে তাই থাকছে গ্রুপ পর্বের হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। এছাড়া ইউরোপিয়ান ফুটবলে আজ মাঠে গড়াবে বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সূচি।
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ: সুপার ফোর
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
রাত সাড়ে ৮ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-এভারটন
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ব্রাইটন-টটেনহাম
রাত ৮টা, সরাসরি
ম্যান . ইউনাইটেড-চেলসি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
হফেনহেইম-বায়ার্ন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই লঙ্কানদের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সুপার ফোরের টিকিট পেয়েছে লিটন দাসরা। ফাইনালে উঠার মিশনে আজ রাতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ফিল সিমন্সের শিষ্যদের সামনে তাই থাকছে গ্রুপ পর্বের হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। এছাড়া ইউরোপিয়ান ফুটবলে আজ মাঠে গড়াবে বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সূচি।
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ: সুপার ফোর
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
রাত সাড়ে ৮ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-এভারটন
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ব্রাইটন-টটেনহাম
রাত ৮টা, সরাসরি
ম্যান . ইউনাইটেড-চেলসি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
হফেনহেইম-বায়ার্ন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ করেছে ভারত। ৩ ম্যাচের সবকটিতেই জয় তুলে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এবার তাদের সামনে সুপার ফোরের মিশন। শেষ চারের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল রাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। তার আগে বড় ধরনের দুশ্চিন্তায় পড়েছে ভারত।২০ মিনিট আগে
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত ২১ রানে হারিয়েছে ওমানকে। এই জয়ে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে এশিয়া কাপের সুপার ফোর শুরু করবে ভারত। এই রাউন্ডে সূর্যকুমার যাদবদের পরের ম্যাচ রোববার, প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান।১১ ঘণ্টা আগে
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ছয়বার খেলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু সাদা বলের আইসিসির আরও এক টুর্নামেন্ট ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায় না বললেই চলে। এখন পর্যন্ত একবারই ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি-নাহিদা আক্তাররা।১৩ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে আজ ভারত-ওমান ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে ২০২৫ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব। তবে এই ম্যাচটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা—আগেভাগেই নিশ্চিত করেছে সুপার ফোর। নিয়মরক্ষার ম্যাচে ব্যাটিং অনুশীলন করল ভারত।১৩ ঘণ্টা আগে