টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
সুপার ফোরে আজ মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
সুপার ফোরে আজ মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ। দুই দলের জন্যই ম্যাচটি বাঁচা-মরার ম্যাচ। কারণ, যে দল হারবে, তাদের একরকম বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। এদিকে ফুটবলে ফেডারেশন কাপের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ: সুপার ফোর

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

রাত সাড়ে ৮ টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফেডারেশন কাপ

বসুন্ধরা কিংস-ফর্টিস

বেলা ২ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

মোহামেডান-পুলিশ

বেলা ২ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ডিজিটাল

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
