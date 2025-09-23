টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ। দুই দলের জন্যই ম্যাচটি বাঁচা-মরার ম্যাচ। কারণ, যে দল হারবে, তাদের একরকম বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। এদিকে ফুটবলে ফেডারেশন কাপের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ: সুপার ফোর
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
রাত সাড়ে ৮ টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফেডারেশন কাপ
বসুন্ধরা কিংস-ফর্টিস
বেলা ২ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
মোহামেডান-পুলিশ
বেলা ২ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ডিজিটাল
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ। দুই দলের জন্যই ম্যাচটি বাঁচা-মরার ম্যাচ। কারণ, যে দল হারবে, তাদের একরকম বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। এদিকে ফুটবলে ফেডারেশন কাপের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ: সুপার ফোর
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
রাত সাড়ে ৮ টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফেডারেশন কাপ
বসুন্ধরা কিংস-ফর্টিস
বেলা ২ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
মোহামেডান-পুলিশ
বেলা ২ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ডিজিটাল
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন হয় বড্ড একপেশে। অনুমিতভাবেই বেশির ভাগ ম্যাচ জেতে ভারত। কিন্তু তাদের ম্যাচের আগে যে জুড়ে গেছে ‘হাইভোল্টেজ ম্যাচে’র তকমা। মাঠের পারফরম্যান্সে যখন লড়াই দেখাই যায় না, তখন অন্যান্য ঘটনায় দুই দলের ম্যাচ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।১ ঘণ্টা আগে
অর্থের ঝনঝনানি, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) নিয়ে ক্রিকেটারদের আগ্রহ থাকে অনেক বেশি। চার-ছক্কার ফুলঝুরি, রেকর্ড ভাঙা গড়ার খেলা চলছে ১৭ বছর ধরে। তবে ২০০৮ সালের পর আইপিএলে সুযোগ না পাওয়ায় পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আইপিএলকে নিয়ে প্রায়ই করেন নেতিবাচক মন্তব্য।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপ বাদে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে যেন সাক্ষাৎই হয় না পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার। ওয়ানডেতে সর্বশেষ সিরিজ খেলেছে ৬ বছর আগে। টি-টোয়েন্টিতেও তা-ই। ৩ বছর আগে এশিয়া কাপের ফাইনালের পর আবারও সেই এশিয়া কাপে মুখোমুখি হচ্ছে তারা।৩ ঘণ্টা আগে
ব্যাপারটা আগে থেকেই অনুমিত ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। ছয় বছর পর এই সংগঠনের প্রধান হয়ে ফিরেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।৩ ঘণ্টা আগে