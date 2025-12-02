Ajker Patrika
খেলা

দুপুরে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড অলিখিত ফাইনাল, কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৪
শেষ ম্যাচের আগে স্বাগতিকেদের প্রস্তুতি। ছবি: বিসিবি
শেষ ম্যাচের আগে স্বাগতিকেদের প্রস্তুতি। ছবি: বিসিবি

আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে লিটন দাসের দল। আজ দুপুরে মাঠে গড়াবে তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচ। দুই দল ১-১ সমতায় থাকায় সিরিজের শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে। আসন্ন ম্যাচে যারা জিতবে, তাদের হাতেই উঠবে সিরিজের ট্রফি। অনুমিতভাবেই বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টি ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি উত্তেজনা। মাঠে গড়াবে বাংলাদেশের আরও একটি ম্যাচ। মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবলে সন্ধ্যায় আজারবাইজানের বিপক্ষে মাঠে নামবেন ঋতুপর্ণা চাকমারা। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবল

বাংলাদেশ-আজারবাইজান

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-এভারটন

রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুলহাম-ম্যানসিটি

রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...