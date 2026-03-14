রোমাঞ্চ ছড়ানো লড়াইয়ে দোরিয়েলতনের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে কিংস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ১৭: ৩৩
রোমাঞ্চ ছড়ানো লড়াইয়ে দোরিয়েলতনের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে কিংস
উচ্ছ্বসিত দোরিয়েলতন। ছবি: বসুন্ধরা কিংস

রোমাঞ্চ, উত্তাপ, আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ—কী ছিল না এই ম্যাচে। টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দলের লড়াইয়ে এমনই তো হওয়ার কথা। যা গ্যালারিতে থাকা সমর্থকদের আবেগ, উৎসাহ ও স্নায়ুর চাপ বাড়িয়ে দেবে। সেসবই দেখা গেল বটে, তবে পুরো আলোটা দিনশেষে কেড়ে নিলেন দোরিয়েলতন গোমেস। তাঁর হ্যাটট্রিকে ফর্টিস এফসিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে এককভাবে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের শীর্ষে উঠল বসুন্ধরা কিংস।

আজকের ম্যাচের আগে লিগে দুই দলই সমান পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ছিল শীর্ষে। শিরোপার লড়াইয়ে তাই অঘোষিত ‘ফাইনাল’ হয়ে দাঁড়ায় এই ম্যাচ। যে জিতবে তার পথটাই পরিষ্কার। এমন সমীকরণে একে অপরকে ছাড় দিতে চাইবে না কোনো দলই।

কিংস অ্যারেনায় বসুন্ধরা কিংসের বানানো মাঠ হলেও আজকের জন্য তা ছিল ফর্টিসের। ‘নিজেদের মাঠে’ ১৯ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় তারা। তাতে অবশ্য কিংস ডিফেন্ডার ইমানুয়েল টনির ভুলের দায়ই বেশি। তাঁর কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে দারুণ এক থ্রু পাস দেন পা ওমর বাবু। নিখুঁত ফিনিশিংয়ে কিংস গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকোকে নাটমেগ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি ওনিয়েকাচি ওকাফোরের।

অথচ সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ফর্টিস। চার মিনিটের ভেতর ম্যাচে ফেরার সুযোগ পায় কিংস। সেই সুযোগটি এনে দেন ফর্টিসের ডিফেন্ডার আব্দুল্লাহ ওমর সজীব। রাকিব হোসেনকে বক্সের ভেতর ফেলে দিলে রেফারি বাজান পেনাল্টির বাঁশি। স্পট কিক থেকে সমতা ফেরান দোরিয়েলতন।

খেলার মাঝপথে মাঠের ফুটবল ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে উত্তেজনা। ৩৩ মিনিটে কিংসের অর্ধে পা ওমর বাবুকে রিমনের ট্যাকলকে কেন্দ্র করে তর্কে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের ফুটবলাররা। পরিস্থিতি সামলাতে রেফারিকে বেশ বেগ পেতে হয়; সাইড বেঞ্চ থেকে তর্কে জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেন ফর্টিসের আতিকুর রহমান ফাহাদ।

বিরতির পর লড়াইয়ে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার সুবাস শুরু থেকেই দিতে থাকে কিংস। ৫২ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের ক্রসে পা ছুঁইয়ে তাদের এগিয়ে দেন দোরিয়েলতন। এরপরই বাড়তে থাকে নাটকীয়তা।

৭৫ মিনিটে দাওয়া শেরিংয়ের কর্নার থেকে দুর্দান্ত ভলিতে বল জালে জড়ান অনন্ত তামাং। সমতায় ফেরে ফর্টিস, আর গ্যালারিতে শুরু হয় বাদানুবাদ। ফর্টিসের সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭৮ মিনিটে আবারও ম্যাজিক দেখান দোরিয়েলতন। সানডে ইমানুয়েলের থ্রু পাস ধরে বাঁ প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে যান ফাহিম। তাঁর বাড়ানো পাসে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি দোরিয়েলতনের। লিগে এটি তাঁর প্রথম হ্যাটট্রিক ও ১৩তম গোল।

শেষ দিকে সমতা ফেরানোর ভালো এক সুযোগ পেয়েছিল ফর্টিস। তবে তা কাজে লাগাতে পারেননি ওকাফোর। তাই পূর্ণ ৩ পয়েন্ট পেয়ে মাঠ ছাড়ে কিংস। ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে তারা। ২১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ফর্টিস।

মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আবাহনী লিমিটেড। আকাশি-নীলদের হয়ে জোড়া গোল করেন এমেকা ওগবুগ। ১১ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে মারুফুল হকের দল। দিনের আরেক ম্যাচে তলানিতে থাকা দুই দলের লড়াইয়ে পিডব্লিউডি এসসির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট ‘এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম’

গণহত্যার মামলায় আইসিজেতে ইসরায়েলের পক্ষে-বিপক্ষে ৬ দেশ

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব: জ্বালানির সংকটে আশার আলো দেখছে বাংলাদেশ

ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের আগে ধাক্কা খেল পাকিস্তান

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের আগে ধাক্কা খেল পাকিস্তান

রোমাঞ্চ ছড়ানো লড়াইয়ে দোরিয়েলতনের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে কিংস

রোমাঞ্চ ছড়ানো লড়াইয়ে দোরিয়েলতনের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে কিংস

ক্রিকেটারদের জরিমানার খবর উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

ক্রিকেটারদের জরিমানার খবর উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

রিয়াল-ম্যানসিটির ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

রিয়াল-ম্যানসিটির ম্যাচ দেখবেন কীভাবে