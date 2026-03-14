Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের আগে ধাক্কা খেল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের আগে ধাক্কা খেল পাকিস্তান
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কাঁধে চোট পান তালাত। ছবি: ক্রিকইনফো

হার দিয়ে সিরিজ শুরুর পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১২৮ রানের জয় পেয়েছে পাকিস্তান। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সফরকারীদের করা ২৭৪ রানের জবাবে ১১৪ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ১-১ সমতা থাকায় শেষ ওয়ানডে রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। তার আগে ধাক্কা খেলে পাকিস্তান।

কাঁধের চোটের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডের আগে ছিটকে গেছেন পাকিস্তানের অলরাউন্ডার হুসেইন তালাত। গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচ চলাকালীন ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান তিনি। তালাতের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

বাংলাদেশের ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লিটন দাস অফসাইড দিয়ে মোহাম্মদ ওয়াসিমের বল পাঞ্চ করে মারলে বল থামানোর জন্য বাউন্ডারির দিকে দৌড়ে যান তালাত। বাউন্ডারির কাছে পৌঁছে বল ফেরানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি; বল স্পর্শ করার সময় বাউন্ডারি লাইনের ফোমে তাঁর পা পড়ে। ভারসাম্য হারিয়ে তিনি বিজ্ঞাপন বোর্ডে ধাক্কা খান। তাতে তাঁর বাঁ কাঁধে জোরে আঘাত লাগে।

এই ঘটনার পরপরই পাকিস্তান দলের অন্যান্য ক্রিকেটার এবং মাঠে থাকা স্টাফরা দ্রুত তালাতের কাছে ছুটে যান। মাঠেই দলের মেডিকেল স্টাফরা তালাতকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেন। পরে স্ট্রেচার এনে তাঁকে মাঠ থেকে সরিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রিপোর্ট পেয়ে পিসিবি জানিয়েছে, কাঁধের এই চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে ১২ থেকে ১৪ সপ্তাহ সময় লাগবে তালাতের।

এই চোটের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের পাশাপাশি পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) পরবর্তী পর্ব থেকেও ছিটকে গেছেন তালাত। যেটা তাঁর জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এল। পাকিস্তানের ন্যাশনাল একাডেমিতে তালাতের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলবে। তাঁকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের সহায়তা করবে বলে জানিয়েছে পিসিবি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

