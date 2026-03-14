বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের আগে ধাক্কা খেল পাকিস্তান

হার দিয়ে সিরিজ শুরুর পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১২৮ রানের জয় পেয়েছে পাকিস্তান। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সফরকারীদের করা ২৭৪ রানের জবাবে ১১৪ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ১-১ সমতা থাকায় শেষ ওয়ানডে রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। তার আগে ধাক্কা খেলে পাকিস্তান।
কাঁধের চোটের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডের আগে ছিটকে গেছেন পাকিস্তানের অলরাউন্ডার হুসেইন তালাত। গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচ চলাকালীন ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান তিনি। তালাতের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
বাংলাদেশের ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লিটন দাস অফসাইড দিয়ে মোহাম্মদ ওয়াসিমের বল পাঞ্চ করে মারলে বল থামানোর জন্য বাউন্ডারির দিকে দৌড়ে যান তালাত। বাউন্ডারির কাছে পৌঁছে বল ফেরানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি; বল স্পর্শ করার সময় বাউন্ডারি লাইনের ফোমে তাঁর পা পড়ে। ভারসাম্য হারিয়ে তিনি বিজ্ঞাপন বোর্ডে ধাক্কা খান। তাতে তাঁর বাঁ কাঁধে জোরে আঘাত লাগে।
এই ঘটনার পরপরই পাকিস্তান দলের অন্যান্য ক্রিকেটার এবং মাঠে থাকা স্টাফরা দ্রুত তালাতের কাছে ছুটে যান। মাঠেই দলের মেডিকেল স্টাফরা তালাতকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেন। পরে স্ট্রেচার এনে তাঁকে মাঠ থেকে সরিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রিপোর্ট পেয়ে পিসিবি জানিয়েছে, কাঁধের এই চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে ১২ থেকে ১৪ সপ্তাহ সময় লাগবে তালাতের।
এই চোটের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের পাশাপাশি পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) পরবর্তী পর্ব থেকেও ছিটকে গেছেন তালাত। যেটা তাঁর জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এল। পাকিস্তানের ন্যাশনাল একাডেমিতে তালাতের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলবে। তাঁকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের সহায়তা করবে বলে জানিয়েছে পিসিবি।
মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আবাহনী লিমিটেড। আকাশি-নীলদের হয়ে জোড়া গোল করেন এমেকা ওগবুগ। ১১ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে মারুফুল হকের দল। দিনের আরেক ম্যাচে তলানিতে থাকা দুই দলের লড়াইয়ে পিডব্লিউডি এসসির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে আরামবাগ ক্২৩ মিনিট আগে
সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের জেরে পাকিস্তান দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করা হবে—এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। তবে শেষ পর্যন্ত বিষয়টিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।৪০ মিনিট আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগের রাউন্ড অব সিক্সটিনের প্রথম লেগের খেলার কারণে এক সপ্তাহ বিরতি ছিল ইউরোপিয়ান লিগগুলোতে। বিরতি শেষে আজ মাঠে ফিরছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগাসহ অন্যান্য লিগগুলো। প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে আর্সনাল, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটির মতো শীর্ষ ক্লাবগুলো। অন্যদিকে লা লিগায় খেলতে নামবে বার্সেলোন১ ঘণ্টা আগে
মেহেদী হাসান মিরাজের করা রানআউটের পর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি সালমান আলী আগা। রাগের মাথায় মাঠেই গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে মারেন পাকিস্তানি ব্যাটার। এ জন্য এবার শাস্তি পেতে হলো তাঁকে।২ ঘণ্টা আগে