মেয়েদের বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো
মেয়েদের বিশ্বকাপে আজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় ইন্দোরে শুরু হবে এই ম্যাচ। এখন রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে লড়ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: তৃতীয় দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

চেলসি-আয়াক্স

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

রিয়াল মাদ্রিদ-জুভেন্তাস

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

এইনট্রাখট-লিভারপুল

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

