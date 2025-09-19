ভারতকে কি প্রথম দেখাতেই ভড়কে দেবে ওমান

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে রাতে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে ওমান। জায়ান্টদের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ম্যাচ খেলতে নামছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। তাদের সামনে সুযোগ থাকছে সূর্যকুমার যাদবদের হারিয়ে ইতিহাস গড়ার। যদিও কাজটা মোটেও সহজ হবে না নিচের সারির দলটির জন্য। কারণ শক্তির বিচারে ভারতের চেয়ে যোজন যোজন পিছিয়ে তারা। এদিকে চ্যালেঞ্জ কাপেও আজ একটি ম্যাচ মাঠে গড়াবে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
ভারত-ওমান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
চ্যালেঞ্জ কাপ
মোহামেডান-বসুন্ধরা
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
বুন্দেসলিগা
ভিএফবি স্টুটগার্ট-সেন্ট পাওলি
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
শ্রীলঙ্কার কাছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হেরে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় ঘণ্টা বেজেছে আফগানিস্তানের। তবে তার আগের ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হারটাই বেশি পোড়াচ্ছে দলটির অধিনায়ক রশিদ খানকে।৩৯ মিনিট আগে
ভারত-ওমান ম্যাচ দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব। কাল শুরু হবে সুপার ফোরের লড়াই। প্রথম ম্যাচেই দুবাইয়ে মুখোমুখি হব বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। চার দলের মধ্যে এবারও বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে ভারত। প্রতিটি ম্যাচেই বিরতি নিয়ে খেলবে তারা।২ ঘণ্টা আগে
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২–১ গোল হারিয়েছে বার্সেলোনা। কাতলানদের হয়ে দুটি গোলই করেছেন মার্কাস রাশফোর্ড। এই ইংলিশ ফরোয়ার্ডের এমন পারফরম্যান্সে মোটেও অবাক হননি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। রাশফোর্ড সম্পর্কে বেশ ভালোই ধারণা আছে তার।২ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে এশিয়া কাপ মিশন শেষ হয়েছে আফগানিস্তানের। যেটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে দলটির প্রধান কেচা জোনাথন ট্রটের। লঙ্কানদের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের পর বাংলাদেশকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে