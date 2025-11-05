Ajker Patrika
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মাঠে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: এএফপি
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড। ইতিহাদে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। সরাসরি ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২। বার্সেলোনা খেলতে নামছে ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে। আর রাজশাহীতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কারাবাগ-চেলসি

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ২

পাফোস-ভিয়ারিয়াল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ক্লাব ব্রুগে-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

নিউক্যাসল-আথলেতিক

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

আয়াক্স-গ্যালাতাসারাই

রাত ২টা

সরাসরি

বেনফিকা-লেভারকুজেন

রাত ২টা

সরাসরি

ইন্টার মিলান-কাইরাত আলমার্তি

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

