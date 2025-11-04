Ajker Patrika
> খেলা

চ্যাম্পিয়নস লিগের রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। ছবি: সংগৃহীত
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বিকেল ৪টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

নাপোলি-এইনট্রাখট

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

স্লাভিয়া প্রাহা-আর্সেনাল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি লিভ

জুভেন্তাস-স্পোর্টিং সিপি

রাত ২টা

সরাসরি

পিএসজি-বায়ার্ন

রাত ২টা

সরাসরি

লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ২টা

সরাসরি

টটেনহাম-কোপেনহেগেন

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কার্গো ভিলেজে আগুন: বিমানবন্দরের ভল্ট ভেঙে চুরি হলো ৭ আগ্নেয়াস্ত্র

বিচার বিভাগ: পদোন্নতির প্যানেলে ১১ শতাধিক কর্মকর্তা

প্রধান উপদেষ্টাকে রেফারির ভূমিকায় চায় জামায়াত

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

আজকের রাশিফল: ছবি পোস্ট করার আগে সাতবার ভাবুন, জ্ঞানের কথা চেপে রাখুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

বিচার বিভাগ: পদোন্নতির প্যানেলে ১১ শতাধিক কর্মকর্তা

বিচার বিভাগ: পদোন্নতির প্যানেলে ১১ শতাধিক কর্মকর্তা

৭-৮ নভেম্বর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারে এনসিপি

৭-৮ নভেম্বর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারে এনসিপি

টিভির ব্রেকিং নিউজে এনসিপির প্রার্থী তালিকা নিয়ে যা বললেন তাজনুভা জাবীন

টিভির ব্রেকিং নিউজে এনসিপির প্রার্থী তালিকা নিয়ে যা বললেন তাজনুভা জাবীন

দলে দলে নিউজিল্যান্ড ছাড়ছে মানুষ, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেন যাচ্ছে

দলে দলে নিউজিল্যান্ড ছাড়ছে মানুষ, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেন যাচ্ছে