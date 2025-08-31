বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ দেখবেন যেখানে

ক্রীড়া ডেস্ক
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। ম্যাচটি দেখা যাবে স্পোর্টজওয়ার্কজ (Sportzworkz) ইউটিউব চ্যানেলে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই শিরোপা অবশ্য আগে নিশ্চিত করেছে ভারত। এ ছাড়া আরও যা খেলা রয়েছে আজ....
ক্রিকেট
দ্বিতীয় ওয়ানডে
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭
বাংলাদেশ-ভারত
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
স্পোর্টজওয়ার্কজ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ম্যানসিটি
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
লিভারপুল-আর্সেনাল
রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ভলফসবুর্গ-মেইঞ্জ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি
ডর্টমুন্ড-ইউনিয়ন বার্লিন
রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
কোলন-ফ্রেইবুর্গ
রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি
সনি টেন ২
টেনিস
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
প্রতিপক্ষ হতভম্ব, দর্শকেরাও দেখতে থাকলেন বিস্মিত চোখে। সালমান নিঝার যা করলেন, সেটার সাক্ষী হয়েও নিজেরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে কে এই ব্যাটার, যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা।২৬ মিনিট আগে
অধিনায়ক হলেও টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে ধারাবাহিক নন লিটন দাস। ঘরের মাঠে গত মাসে পাকিস্তান সিরিজে তিন ম্যাচের কোনোটিতেই ছুঁতে পারেননি দুই অঙ্ক। সেই খোলস থেকে বেরিয়ে নেদারল্যান্ডস সিরিজের শুরুটা করলেন দুর্দান্ত। ২৯ বল ৬ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসে সিলেটে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে..১ ঘণ্টা আগে
বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত রিয়াল মাদ্রিদ। অথচ ব্যবধানটা শেষে দাঁড়িয়েছে ২-১ গোলের। দেখলে মনে হবে জয়ের জন্য ঘাম ঝরাতে হয়েছে রিয়ালের। একটু তো অবশ্য ঝরাতেই হয়েছে। মায়োর্কার বিপক্ষে জয়টি যে এসেছে ঘুরে দাঁড়িয়ে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নতুন সব উদ্যোগের মধ্যে ছিল ‘বিসিবি অ্যাওয়ার্ড নাইট’। ক্রিকেটার ও ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করা এবং ক্রিকেট সংস্কৃতিকে আরও প্রাণবন্ত করতেই এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেপ্টেম্বরের প্রথম...৩ ঘণ্টা আগে