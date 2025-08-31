Ajker Patrika
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ দেখবেন যেখানে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২: ১৩
ভুটানে আজ ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে
ভুটানে আজ ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। ম্যাচটি দেখা যাবে স্পোর্টজওয়ার্কজ (Sportzworkz) ইউটিউব চ্যানেলে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই শিরোপা অবশ্য আগে নিশ্চিত করেছে ভারত। এ ছাড়া আরও যা খেলা রয়েছে আজ....

ক্রিকেট

দ্বিতীয় ওয়ানডে

জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা

বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭

বাংলাদেশ-ভারত

সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা

স্পোর্টজওয়ার্কজ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-ম্যানসিটি

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

লিভারপুল-আর্সেনাল

রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি

অ্যাস্টন ভিলা-ক্রিস্টাল প্যালেস

রাত ১২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

ভলফসবুর্গ-মেইঞ্জ

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি

ডর্টমুন্ড-ইউনিয়ন বার্লিন

রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি

কোলন-ফ্রেইবুর্গ

রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি

সনি টেন ২

টেনিস

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

পাঠকের আগ্রহ

৬ বলে ৬ ছক্কা, শেষ ওভারে ৪০ রান, কে এই ভারতীয় ব্যাটার

‘লিটনের ফর্মে থাকাটা দলের জন্য জরুরি’

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ দেখবেন যেখানে

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে রিয়ালের তিনে তিন

