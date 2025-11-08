ভারতের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে পারবে তো অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তানের কী অবস্থা

ক্রীড়া ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। একই দিনে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
এভারটন-ফুলহাম
রাত ৯টা
সরাসরি
সান্ডারল্যান্ড-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
চেলসি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।
দুবাইয়ে গতকাল আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে ভারত-পাকিস্তানের এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের কথা উঠেছে অনুমিতভাবেই। কিন্তু এখনো ভারতের ট্রফি বুঝে পাওয়ার ব্যাপারটি অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে। সমস্যার সমাধানে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। ইন্ডিয়া টুডেকে গতকাল এক সূত্র বলেছে, ‘বিসিসিআই এশিয়া কাপের সমস্যার ইস্যু আইসিসিতে তুলেছে। ভারত-পাকিস্তানকে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করতে বলেছে। আইসিসি জানিয়েছে যে বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য ভারত-পাকিস্তান দুই দলই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে একটা কমিটি গঠন করেছে।’
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে বিভিন্ন দেশের বোর্ড প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি সভায় আসবেন কি না সেটা নিয়ে ছিল ঘোর অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত তিনি হাজির হয়েছেন। ক্রিকবাজের গতকালের প্রতিবেদনে জানা গেছে, সভার আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচিতে এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের ঘটনা না থাকলেও উপস্থিত সবার সামনে তোলা হয়েছে এই ঘটনা। উপস্থিত প্রতিনিধিরা দ্রুতই এই ট্রফি বিতর্কের সমাধান চেয়েছেন।
ক্রিকবাজের প্রতিবেদনেও এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক সমাধানে একটি বিশেষ কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে ওমান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান পঙ্কজ খিমজি থাকবেন এই কমিটির প্রধান। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এসিসি চেয়ারম্যান জোর করে ট্রফিটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। শিগগিরই ভারতকে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া।
দুবাইয়ে আইসিসি সভার শেষ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৮ দল থেকে বেড়ে ১০ দল খেলবে ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই দল হবে টুর্নামেন্ট হবে ১২ দলের। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ক্রিকেটে কয়টি ম্যাচ হবে, সেটা আইসিসির এবারের সভায় নির্ধারিত হয়েছে। ২৮ ম্যাচ হবে আড়াই বছর পর হতে যাওয়া অলিম্পিক ক্রিকেট। ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটে খেলবে ছয়টি করে দল।
নারী ক্রিকেট কমিটির নতুন সদস্যদের নিয়োগও দেওয়া হয়েছে আইসিসির এই সভায়। ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ, বিশ্বকাপজয়ী ভারত নারী দলের প্রধান কোচ অমল মজুমদার, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা, নিউজিল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ বেন সোইয়ার, সামোয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী সালা স্টেলা সিয়ালে-ভায়েয়া এবং ইংল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস আছেন আইসিসি বোর্ড অনুমোদিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে।
২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, আলোচনা বাড়ছে লিওনেল মেসিকে নিয়ে। বিশ্বকাপের শিরোপা রক্ষার অভিযানে মেসিকে দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভক্ত-সমর্থকেরা। মেসিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার কথা বারবার বলে চলেছেন।
বিশ্বকাপ শুরু হতে সাত মাস বাকি থাকলেও এরই মধ্যে টুর্নামেন্টের দামামা বেজে গেছে। ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস কদিন আগে ২২ দেশের জার্সি উন্মোচন করেছে। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জার্সিও রয়েছে এখানে। বিশ্বকাপের সেই জার্সি নিয়ে প্রচার-প্রচারণা না করলে কি চলে! নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল রাতে ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ছেড়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। বিজ্ঞাপনের এক পর্যায়ে মেসি বলে উঠলেন, ‘এটাই চাই আমি।’
এএফএ গতকাল রাতে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপের জার্সির যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে, সেখানে শুরুতে দেখা গেছে ফেডারেশন সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া রেডিও চালু করে তাস খেলতে শুরু করেছেন। একটা টেবিলের ওপর তিনটা ফুটবল রাখা হয়েছে। এএফএ’র প্রচার করা বিজ্ঞাপনে কোচ লিওনেল স্কালোনি তো ছিলেনই। বাজপাখি তকমা পাওয়া গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রদ্রিগো দি পলদের সঙ্গে ছিলেন গত বছর কোপা আমেরিকা জিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া আনহেল দি মারিয়া। এটাই চাই আমি—তাস খেলার এক পর্যায়ে চার উঠতেই এমন কথা যায় মেসির মুখ থেকে। আর্জেন্টিনার হাতে চতুর্থ বিশ্বকাপ দেখতে যে তিনি কতটা উন্মুখ হয়ে আছেন, সেটা তাঁর এই কথাতেই ফুটে উঠেছে।
১৯৭৮, ১৯৮৬-এরপর ২০২২ সালে তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় আর্জেন্টিনা। অনুমিতভাবেই ল্যাটিন আমেরিকানদের বিশ্বকাপ জার্সিতে আছে তিন তারকার উপস্থিতি। তিন তারকা করা হয়েছে সোনালী রঙে। ঐতিহ্যকে ধারণ করতে বরাবরই মতো এবারও আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রাধান্য পেয়েছে সাদা ও আকাশি নীল। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) প্রতিষ্ঠা সালকে ইঙ্গিত করে জার্সির ঘাড়ের পেছনে খোদাই করে ‘১৮৯৩’ সাল লেখা হয়েছে। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের প্রতীক হিসেবে বুকে সোনালি প্যাঁচ রাখা হয়েছে।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ১৯৫ ম্যাচে মেসি করেছেন ১১৪ গোল। সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৬৩ গোল। ২০০৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত পাঁচ বিশ্বকাপ খেলে করেছেন ১৩ গোল। ২০১৪ ও ২০২২ সালে গোল্ডেন ফুটবল বিশ্বকাপে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে দুইবার গোল্ডেন বল জয়ের কীর্তি গড়লেন মেসি। ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ—আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত চারবার শিরোপা জিতেছেন তিনি। ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার ২৪ সদস্যের দলে আছেন মেসি। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে আর্জেন্টিনা-অ্যাঙ্গোলা ম্যাচ।
ক্রীড়া ডেস্ক
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে হংকং সিক্সেসের কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছিল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচটিতে লঙ্কানদের বিপক্ষে ৯ বলে ৩২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তবে শেষ আটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে স্রেফ উড়ে গেল বাংলাদেশ।
স্বাগতিক হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি গতকাল মাঠে গড়ানোর আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ১৪ রানে হারিয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে বাংলাদেশ। কিন্তু আজ শেষ আটে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরেই উঠল না আকবরের বাংলাদেশ। হংকংয়ের মংকক মিশন রোডে ৫৪ রানে হেরে যাওয়ায় সেমিতেই খেলা হলো না বাংলাদেশের।
টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ২ উইকেট ১৪৯ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক অ্যালেক্স রস (৫০) ও বেন ম্যাকডারমট (৫১) ফিফটি করেছেন। মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, রাকিবুল হাসান নিয়েছেন একটি করে উইকেট। পাহাড় সমান লক্ষ্যে নেমে প্রথম ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩ রান করে বাংলাদেশ। অধিনায়ক আকবর শূন্য রানে আউট হয়েছেন। দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান ও জিসান আলমের ব্যাট থেকে এসেছে ৬ রান। আবু হায়দার রনির ১৮ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস শুরু হারের ব্যবধানটা কমাতে পেরেছে। ৭ ছক্কা ও ২ চার মেরেছেন তিনি। ৬ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায় আকবরের দল। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস গ্রিন নিয়েছেন ৩ উইকেট। ১১ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন রস। ১ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন।
বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারলেও ভারত ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্বে। আজ সকালে ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে কুয়েতের কাছে ২৭ রানে হেরেছে দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারত। বোল পর্বে এরপর কার্তিকের দল ৪ উইকেটে হেরেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে। ভারত এরপর খেলবে নেপালের বিপক্ষে। ভারত-নেপাল ম্যাচটি হবে আজই।
ক্রীড়া ডেস্ক
শিরোনাম দেখে হয়তো অনেকে চমকে যেতে পারেন। যে রশিদ খান আফগানিস্তানের জার্সিতে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন, তিনি কীভাবে আফগানদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন! আসলে এই রশিদ খান যে সেই রশিদ খান নন।
হ্যাটট্রিক করা এই রশিদ খান খেলেন নেপালের হয়ে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে কীর্তিটা তিনি করেছেন হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে। হংকংয়ে ৬ ওভারের টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র হ্যাটট্রিক করা বোলার হলেন রশিদ খান। হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি নেপালের এই পেসার হংকং সিক্সেসে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন।
হংকংয়ের মংকক মিশন রোডে গতকাল ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে আফগানিস্তান-হংকং। টস জিতে আগে ব্যাটিং পাওয়া আফগানদের ইনিংসের পঞ্চম ওভারে এসে সবকিছু ওলটপালট করে দেন রশিদ খান। সেদিকউল্লাহ পাচা, শরাফুদ্দিন আশরাফ, ইজাজ উদ্দিন আহমাদজাই—পঞ্চম ওভারের প্রথম তিন বলে আফগান এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করা বোলার বনে গেলেন রশিদ। এই তিন ব্যাটারের পাশাপাশি গুলবাদিন নাইবকে ফিরিয়েছেন রশিদ খান। ২ ওভারে ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে রশিদ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটাও নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন।
রশিদের রেকর্ডের দিনে অবশ্য ম্লান হয়েছে সতীর্থদের পারফরম্যান্সে। টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া আফগানিস্তান নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১১২ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন ফরমানউল্লাহ। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায় নেপাল। আফগানদের ১৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ফরমানউল্লাহ। ৩০ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ২ ওভারে ১৯ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। আজ ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে নেপাল। আর নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট কেটেছে আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-কুয়েত কোয়ার্টার ফাইনাল।
