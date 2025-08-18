এক দিন বিরতির পর মাঠে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
এক দিন বিরতির পর আজ মাঠে নামছে পাকিস্তান শাহিনস। ডারউইনে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান শাহিনস-মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
ক্যাপিটাল- নর্দান
বেলা ১১ টা
সরাসরি
পাকিস্তান ‘এ’-রেনেগেডস
বেলা ২ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্য হান্ড্রেড
সাউদার্ন ব্রেভ- ওভাল ইনভিন্সিবলস
রাত সাড়ে ১১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
ডি বক্সের বেশ বাইরে থেকে ফ্রি-কিক পেলেন হুলিয়ান আলভারেজ। ডান পায়ে বাঁকানো এক শট নিলেন তিনি। এসপানিওলের ডিফেন্ডাররা তো বটেই। তাদের গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ ডান দিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। আলভারেজের বল জালে জড়াতেই উদযাপন শুরু আতলেতিকো মাদ্রিদের ফুটবলারদের।৩৭ মিনিট আগে
এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট ছাড়া ভারত-পাকিস্তানের এখন মুখোমুখি হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে দুই দলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তবু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ নিয়ে উত্তাপ না ছড়িয়ে কি পারে! মাঠে নামার আগেই দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে জমে ওঠে কথার লড়াই।১ ঘণ্টা আগে
মিরপুরে চলছে এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজ সামনে রেখে বাংলাদেশ দলের জোর প্রস্তুতি। গত তিন দিনে লিটনদের স্কিল ক্যাম্পে প্রধান কোচ ফিল সিমন্স ও পেস বোলিং কোচ শন টেইট তো ছিলেনই, গতকাল যোগ দিয়েছেন স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ।২ ঘণ্টা আগে
সান্তোস গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল ব্রাজাও আজ বেশ অসহায় হয়ে পড়লেন। ভাস্কো দা গামার আক্রমণ ঠেকানোর যে কোনো উপায়ই তাঁর জানা ছিল না। নেইমারের সান্তোস রীতিমতো নাকানিচুবানি খেয়েছে। বাজে হারের পর সান্তোসের কোচ ক্লেবার হাভিয়েরকে বরখাস্ত করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে