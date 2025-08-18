Ajker Patrika
> খেলা

এক দিন বিরতির পর মাঠে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজ পাকিস্তান শাহিনসের ম্যাচ রয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
আজ পাকিস্তান শাহিনসের ম্যাচ রয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

এক দিন বিরতির পর আজ মাঠে নামছে পাকিস্তান শাহিনস। ডারউইনে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান শাহিনস-মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

ক্যাপিটাল- নর্দান

বেলা ১১ টা

সরাসরি

পাকিস্তান ‘এ’-রেনেগেডস

বেলা ২ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্য হান্ড্রেড

সাউদার্ন ব্রেভ- ওভাল ইনভিন্সিবলস

রাত সাড়ে ১১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

এক দিন বিরতির পর মাঠে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

এক দিন বিরতির পর মাঠে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

আর্জেন্টাইন তারকার চোখধাঁধানো গোলের পরও মাদ্রিদের হার, হতাশ কোচ

আর্জেন্টাইন তারকার চোখধাঁধানো গোলের পরও মাদ্রিদের হার, হতাশ কোচ

এশিয়া কাপে ভারতকে দেখে নেওয়ার হুমকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

এশিয়া কাপে ভারতকে দেখে নেওয়ার হুমকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

ব্যস্ত সূচিতে বিকল্প খেলোয়াড় নিয়ে চিন্তা বাংলাদেশের

ব্যস্ত সূচিতে বিকল্প খেলোয়াড় নিয়ে চিন্তা বাংলাদেশের