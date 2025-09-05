আফগানদের বিপক্ষে সান্ত্বনার জয়টুকু পাবে তো আমিরাত

ক্রীড়া ডেস্ক
শারজায় গত রাতে পাকিস্তানকে হারাতে পারলে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা টিকে রাখত সংযুক্ত আরব আমিরাতের। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ৩১ রানে হেরে আমিরাত ছিটকে যায় ফাইনালের দৌড় থেকে। ফাইনালে ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান। এদিকে ৩ ম্যাচের ৩টিতে হেরে বসা আমিরাত আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শারজায় শুরু হবে আরব আমিরাত-আফগানিস্তান ম্যাচ। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই ইউরোপ
ইউক্রেন-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ইতালি-এস্তোনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন: পুরুষ সেমিফাইনাল
রাত ১ টা ও আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১
শারজায় গত রাতে পাকিস্তানকে হারাতে পারলে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা টিকে রাখত সংযুক্ত আরব আমিরাতের। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ৩১ রানে হেরে আমিরাত ছিটকে যায় ফাইনালের দৌড় থেকে। ফাইনালে ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান। এদিকে ৩ ম্যাচের ৩টিতে হেরে বসা আমিরাত আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শারজায় শুরু হবে আরব আমিরাত-আফগানিস্তান ম্যাচ। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই ইউরোপ
ইউক্রেন-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ইতালি-এস্তোনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন: পুরুষ সেমিফাইনাল
রাত ১ টা ও আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১
ফিফটি করাটাকে দারুণ এক অভ্যাসে পরিণত করেছেন ম্যাথু ব্রিটজকে। প্রতিপক্ষ, ভেন্যু যা-ই হোক তাঁর ব্যাটে দেখা যায় রানের ফুলঝুরি। ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। নিজেকেই যে নিজে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটার।৩৬ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে নিউজিল্যান্ডের তারকা রস টেলর বিদায় বলেছেন ২০২২ সালে। কেইন উইলিয়ামসন, ব্রেন্ডন ম্যাককালামদের সঙ্গে রেকর্ড বইয়ে প্রথম সারিতেই আছে টেলরের নাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অবসর ভেঙে ফেরার যে একটা ‘ট্রেন্ড’ চালু হয়েছে, সেটা ফের মনে করালেন টেলর।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গানম্যান চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়—জীবনানন্দ দাশের বহুল প্রচলিত একটি কবিতার লাইনের প্রসঙ্গ এবার বলতে হচ্ছে লিওনেল মেসিকে নিয়েই। বছরের পর বছর খেলে চলা মেসি জিতেছেন অসংখ্য শিরোপা। গোলের পর গোল করে রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘রেকর্ডের উপাধি।’ সেই মেসিরও আজ এক রকম ‘বিদায়’ হয়ে গেছে।৩ ঘণ্টা আগে