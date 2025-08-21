অস্ট্রেলিয়ার একাডেমি দলের বিপক্ষে নামবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দল চার ম্যাচ খেলে জিতেছে ২ ম্যাচ। হেরেছেও ২ ম্যাচ। ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১১ দল। নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ আজ খেলতে নামবে মেলবোর্ন স্টারস একাডেমির বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’-মেলবোর্ন স্টারস একাডেমি ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ ‘এ’-মেলবোর্ন স্টারস একাডেমি
বিকেল ৩ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
