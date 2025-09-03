নেদারল্যান্ডসকে ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে নামবে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মুখে হাসি নিয়ে মূল মাঠের দিকে এগোচ্ছেন রিশাদ হোসেন ও শামীম পাটোয়ারী। হাসিটা যেন সিরিজ জয়ের প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠল। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামবে লিটন দাসের দল।
এশিয়া কাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার মঞ্চ এই সিরিজ। পচা শামুকে পা কাটতে পারে, এই ভয়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়নি প্রথম দুই ম্যাচে। কন্ডিশনের সুবিধা অনুযায়ী দুবার টস জিতে আগে বোলিং বেছে নিয়েছেন লিটন। ব্যাটিংটার তাই পরীক্ষা হলো না বলতে গেলে। দুই ম্যাচের দুটিতেই যে ডাচরা ছুড়ে দিয়েছে সহজ লক্ষ্য। প্রথমটিতে ৮ ও দ্বিতীয়টিতে ৯ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্বাগতিকেরা।
কোনোটিতেই অবশ্য ওপেনাররা এনে দিতে পারেননি বড় জুটি। তানজিদ হাসান তামিম দ্বিতীয় ম্যাচে ফিফটি পেয়েছেন বটে। ম্যাচ শেষ করে আসার তৃপ্তিও রয়েছে তাঁর মধ্যে। ভালো শুরু পেয়ে পারভেজ হোসেন ইমন সেভাবে থিতু হতে পারেননি। আজ বড় রান করতে পারলে এশিয়া কাপের আগে আত্মবিশ্বাসের পারদটা উঁচুতে উঠবে তাঁর।
প্রথম ম্যাচে ফিফটি করে লিটনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ব্যাটে ধারাবাহিকতা আনা। পরশু দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে কেন আগে ব্যাটিং নেননি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসা তানজিদও দিতে পারেননি এর কোনো সদুত্তর। বোঝাই যাচ্ছে, কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। সিরিজ হারানোর ঝুঁকি কেটে যাওয়ায় এবার আগে ব্যাটিং নিতে হয়তো কোনো দ্বিধা থাকবে না।
দলেও দেখা যেতে পারে একাধিক পরিবর্তন। প্রায় ৩ বছর পর একাদশে থাকতে পারেন নুরুল হাসান সোহান। তাঁকে দলে ফেরানোর জন্য কতই না আলোচনা। শেষ দিকে ফিনিশারের ভূমিকায় বিপিএলের গত কয়েক মৌসুমে ভালো করে আসছেন তিনি। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছে ‘এ’ দলের। নিজেকে প্রমাণ করার আরও একটি সুযোগ নিশ্চয়ই হেলায় হারাতে চাইবেন না।
সোহানকে সঙ্গী করে ফিরতে পারেন শামীম পাটোয়ারীও। চোটের কারণে প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রামে রাখা হয় তাঁকে। বোলিংয়ে তাসকিন আহমেদের জায়গায় দেখা যেতে পারে সাইফ উদ্দিনকেও।
গতকাল দলের সঙ্গে দেখা করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। শুধু বিসিবির প্রধান হিসেবে নয়, কোচ হিসেবেও খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাপ করেছেন তিনি। চেষ্টা করেছেন সমস্যা সমাধানের দুয়ার খুলে দেওয়ার। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শনের সময় দল নিয়ে সাংবাদিকদের বুলবুল বলেন, ‘আমি তাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছি। আমি যেহেতু একজন কোচ, তাই তাদের চিন্তার জায়গায় যেখানে লক ছিল, সেটা আনলক করার চেষ্টা করেছি।’
পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেয়ে ভালো খেলার দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন বুলবুল, ‘ব্যাটিং-ফিল্ডিং সম্পূর্ণ নির্ভর করে দলের পরিকল্পনার ওপর। আন্তর্জাতিক ম্যাচে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেউ করতে চায় না। আমরা চাই দল ভালো খেলুক তাদের সর্বস্ব দিয়ে। এই দলটা তরুণ, ভালো করছে। অনেক উন্নতির জায়গা আছে, আপনাদের দোয়া লাগবে।’
