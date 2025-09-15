শ্রীলঙ্কাকে প্রথম দেখায় কি বধ করতে পারবে হংকং

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি শ্রীলঙ্কা-হংকং। আজ প্রথমবারের মতো দেখা যাবে দুই দেশের ক্রিকেটীয় লড়াই। দুবাইয়ে আজ এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-হংকং। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটেশুরু হবে এই ম্যাচ। তার আগে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে আরব আমিরাত-ওমান। এদিকে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
খুলনা-চট্টগ্রাম
বেলা ১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ
আরব আমিরাত-ওমান
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
সনি টেন ৫
শ্রীলঙ্কা-হংকং
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
রেকর্ড গড়া তো লিওনেল মেসির কাছে নতুন কিছু নয়। আন্তর্জাতিক ফুটবল, প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে একের পর এক গোল করে রেকর্ডের বন্যা বইয়ে দেন। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের রেকর্ডটা এবার অন্যরকম৩৩ মিনিট আগে
ভারত-পাকিস্তান মাঠের লড়াই এখন খুব একটা জমে না। দু্বাইয়ে গতকাল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রুপ পর্বের ম্যাচটা হয়েছে বড্ড একপেশে। কিন্তু ঠাণ্ডা পরিস্থিতি গরম করেছে ভারতই। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এমন ‘অসভ্য’ আচরণ মেনে নিতে পারছেন না শোয়েব আখতার।১ ঘণ্টা আগে
মরুতে কি এশিয়া কাপের সুপার ফোর মরীচিকাই হয়ে থাকবে বাংলাদেশের কাছে। ২০২২ এশিয়া কাপে হয়নি। এবার কি বাংলাদেশ পারবে সুপার ফোরে উঠতে? কাল এই প্রশ্নে হোটেল পার্ক রোটানায় দুই রকম উত্তর মিলল। বাংলাদেশের আশা আছে, আবার নেই!২ ঘণ্টা আগে
নতুন মৌসুমের শুরুতে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে দুই ম্যাচের দুটিতে জিতেছে দলটি। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত কোনো গোল হজম করেনি। কিন্তু দল ছন্দে থাকলেও তাঁকে যে গত রাতে সেভাবে খুঁজেই পাওয়া যায়নি।২ ঘণ্টা আগে