পাকিস্তান কি পারবে এবার ঘুরে দাঁড়াতে

ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের পর পরশু রাতে হোঁচট খেয়েছে পাকিস্তান। শারজায় আফগানিস্তানের কাছে পাকিস্তান হেরেছে ১৮ রানে। ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচও আজ। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
সনি লিভ
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-আরব আমিরাত
রাত ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই
কাজাখস্তান-ওয়েলস
রাত ৮টা
সরাসরি
বুলগেরিয়া- স্পেন
রাত ১ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
স্লোভাকিয়া-জার্মানি
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-কাজাখস্তান
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১ টেনিস
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১
সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের পর পরশু রাতে হোঁচট খেয়েছে পাকিস্তান। শারজায় আফগানিস্তানের কাছে পাকিস্তান হেরেছে ১৮ রানে। ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচও আজ। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
সনি লিভ
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-আরব আমিরাত
রাত ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই
কাজাখস্তান-ওয়েলস
রাত ৮টা
সরাসরি
বুলগেরিয়া- স্পেন
রাত ১ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
স্লোভাকিয়া-জার্মানি
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-কাজাখস্তান
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১ টেনিস
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১
বুয়েনস এইরেসের লোলা মেমব্রিভেস থিয়েটারে ‘রকি’ নাটকে অভিনয় করছিলেন নিকো ভাসকেস। নাটকটি শেষ হতেই নিজের এক বন্ধুকে মঞ্চে ডাকলেন এই অভিনেতা। দর্শকের চোখেমুখে তখন রাজ্যের বিস্ময়। মুহূর্তেই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। কারণ ভাসকেসের বন্ধুর নাম যে লিওনেল মেসি।৩৪ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হায়দার আলীকে নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয় না। একাদশেই যিনি নিয়মিত নন, নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন কী করে! কিন্তু ইংল্যান্ডে নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গত এক মাস ধরে আলোচনায় পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার।১ ঘণ্টা আগে
চার-ছক্কার বন্যায় এখন ক্রিকেটের সংজ্ঞাই যে অনেকটা বদলে গেছে। আইপিএল তো বটেই, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২৫০-এর বেশি স্কোর হচ্ছে নিয়মিত। অথচ বাংলাদেশ এখনো স্কোরবোর্ডে ২০০ তুলতেই সংগ্রাম করে। বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ শেষে এটা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন লিটন দাস।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের আগে সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি- টোয়েন্টি সিরিজটা ছিল মূলত প্রস্তুতির মঞ্চ । গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ বাংলাদেশ খেলবে আবুধাবিতে । সেই মাঠে টি - টোয়েন্টিতে গড় স্কোর সাধারণত ১৭০-১৮০ , কখনো ১৯০ । সিলেটের স্পোর্টিং উইকেটে বাংলাদেশ কতটা তৈরি হতে পারল , এটিই ছিল মূল বিষয় ।২ ঘণ্টা আগে