পাকিস্তান কি পারবে এবার ঘুরে দাঁড়াতে

আফগানিস্তানের কাছে পরশু পাকিস্তান হেরেছে ১৮ রানে। ছবি: ক্রিকইনফো
সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের পর পরশু রাতে হোঁচট খেয়েছে পাকিস্তান। শারজায় আফগানিস্তানের কাছে পাকিস্তান হেরেছে ১৮ রানে। ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচও আজ। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

সনি লিভ

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-আরব আমিরাত

রাত ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই

কাজাখস্তান-ওয়েলস

রাত ৮টা

সরাসরি

বুলগেরিয়া- স্পেন

রাত ১ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

স্লোভাকিয়া-জার্মানি

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

হকি খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-কাজাখস্তান

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১ টেনিস

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১

