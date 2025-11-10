Ajker Patrika
উইন্ডিজের টিকে থাকার লড়াই, দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে সফরকারী দল। ঠবি: এক্স
৫ ম্যাচ সিরিজের চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্যারিবীয়দের জন্য। সিরিজে টিতে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে সফরকারীদের। অন্যদিকে তারা হারলে সিরিজ জিতে নেবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। হেরে সিরিজ শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ জেতায় এগিয়ে আছে নিউজিল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ–নিউজিল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি ছাড়া আজ টিভিতে বড় কোনো ম্যাচ নেই। ক্রীড়াঙ্গনে দিনটা তাই ম্যাড়ম্যাড়ে যাবে।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৬টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
