Ajker Patrika
> খেলা

ইসরায়েলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করতে নামছে ইতালি, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
হ্যাটট্রিক করতে রাতে নামছে ইতালি। ছবি: সংগৃহীত
হ্যাটট্রিক করতে রাতে নামছে ইতালি। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগের দুই ম্যাচে মলদোভা ও এস্তোনিয়াকে হারিয়েছে ইতালি। আজ ইতালি নামবে হ্যাটট্রিক জয়ের লক্ষ্যে। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে হাঙ্গেরির নেগিয়ার্দি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ইসরায়েল-ইতালি ম্যাচ। ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আরও ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

সুইজারল্যান্ড-স্লোভানিয়া

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

গ্রিস-ডেনমার্ক

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

ইসরায়েল-ইতালি

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ক্রোয়েশিয়া-মন্টেনেগ্রো

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

ইসরায়েলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করতে নামছে ইতালি, খেলা দেখবেন কোথায়

ইসরায়েলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করতে নামছে ইতালি, খেলা দেখবেন কোথায়

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আলকারাজের প্রতিশোধ, কী বলছেন তিনি

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আলকারাজের প্রতিশোধ, কী বলছেন তিনি

১৬৮ দিন পর অবশেষে জিতল জার্মানি, স্পেন-বেলজিয়ামের ছয়

১৬৮ দিন পর অবশেষে জিতল জার্মানি, স্পেন-বেলজিয়ামের ছয়

বিসিবির নির্বাচনে স্বার্থের সংঘাতের সুযোগ নেই

বিসিবির নির্বাচনে স্বার্থের সংঘাতের সুযোগ নেই