ইসরায়েলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করতে নামছে ইতালি, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগের দুই ম্যাচে মলদোভা ও এস্তোনিয়াকে হারিয়েছে ইতালি। আজ ইতালি নামবে হ্যাটট্রিক জয়ের লক্ষ্যে। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে হাঙ্গেরির নেগিয়ার্দি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ইসরায়েল-ইতালি ম্যাচ। ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আরও ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
সুইজারল্যান্ড-স্লোভানিয়া
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
গ্রিস-ডেনমার্ক
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
ইসরায়েল-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ক্রোয়েশিয়া-মন্টেনেগ্রো
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
টেনিসের শীর্ষ দুই তারকা ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজের মধ্যে জমজমাট লড়াইয়ের প্রত্যাশা ছিল অনেকেরই। কিন্তু গত রাতে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেনের ফাইনালটা হয়েছে একতরফা। সিনারকে হারিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার তো আলকারাজ করেছেনই। পাশাপাশি আলকারাজের নেওয়া হয়ে গেল প্রতিশোধও।৪৩ মিনিট আগে
জয় যেন ‘সোনার হরিণ’ হয়ে গিয়েছিল জার্মানির কাছে। এ বছরের ২৩ মার্চ ইতালির বিপক্ষে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর টানা তিন ম্যাচ হেরেছিল জার্মানি। অবশেষে গত রাতে ১৬৮ দিন পর জয়ের দেখা পেল জার্মানরা।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গঠনতন্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ১৯(ক) অনুসারে বোর্ড নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের দায়িত্ব হবে নির্বাচনী বিধিমালা প্রণয়ন, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, শিডিউল ঘোষণা এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। অক্টোবরের প্রথম২ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানে জয়ের রেকর্ডটা ৩২ মাস ধরে ভারতেরই ছিল। ২০২৩-এর জানুয়ারিতে তিরুবনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কাকে ৩১৭ রানে হারিয়েছিল ভারত। তিরুবনন্তপুরম থেকে সাড়ে ৮ হাজার কিলোমিটার দূরে সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ড গতকাল ভেঙে দিল ভারতের এই রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে