Ajker Patrika
খেলা

ভারতকে হারিয়ে পাকিস্তান কি প্রতিশোধ নিতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আগে ব্যাট করছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
আগে ব্যাট করছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

সবশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবার মূল দলের হয়ে সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে তারা। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে রান পাহাড় গড়ার পথে পাকিস্তানের যুবারা। পাক-ভারত ফাইনাল ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৪র্থ দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

অ্যাডিলেড টেস্ট: ৪র্থ দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

যুব এশিয়া কাপ

ভারত-পাকিস্তান: ফাইনাল

বেলা ১১ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

মেলবোর্ন রেনেগেডস-হোবার্ট হারিকেনস

বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
ক্রিকেট

সৌদি আরবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল বিসিবি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্রিকেটে উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে সৌদি আরব। ছবি: বিসিবি
ক্রিকেটে উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে সৌদি আরব। ছবি: বিসিবি

বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারদের নাগরিকত্ব দিয়ে ব্যাট-বলের খেলায় নিজেদের অবস্থান করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করেছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দিকেও নজর দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। কিন্তু সাড়া পায়নি।

খেলোয়াড় এবং কোচ চেয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি আরব। তাদের সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ। দেশের ক্রিকেটের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বিসিবি প্রধান। এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকবাজ।

সৌদি আরবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ক্রিকবাজকে বুলবুল বলেন, ‘দুই মাস আগে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তারা (সৌদি আরব ক্রিকেটের কর্তা ব্যক্তিরা) আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি না বলে দিয়েছিল। আমাদের কাছে পুরুষ ও নারী খেলোয়াড় চেয়েছিল। কোচের কথা বলেছে। কিন্তু নিজের দেশের স্বার্থের ক্ষতি করে আমি এটা কীভাবে করতে পারি?’

ক্রীড়াঙ্গনে উন্নতি করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছে সৌদি আরব। এজন্য বিপুল অর্থ খরচ করছে দেশটি। ইতোমধ্যে ফুটবলে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি প্রো লিগে পা পড়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার, করিম বেনজেমাসহ ইউরোপিয়ান লিগ মাতানো আরও বেশকিছু নামি তারকা ফুটবলারদের। ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক হয়ে দারুণ এক মাইলফলক তৈরি করেছে তারা।

ফুটবলের মতো ক্রিকেটের উন্নয়নেও চেষ্টার কমতি নেই সৌদি আরবের। ‘ভিশন ২০৩০ ’কে সামনে রেখে পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছে তারা। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন টেস্ট খেলুড়ে দেশের তরুণ ক্রিকেটারদের লক্ষ্য বানিয়েছে সৌদি আরব।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটসৌদি আরবআরব আমিরাত
ক্রিকেট

বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিপিএল শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। ছবি: বিসিবি
বিপিএল শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। ছবি: বিসিবি

দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। রাজশাহী ওয়ারিংর্স এবং সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুরুর কয়েক দিন আগে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে গভর্নিং কাউন্সিল।

বিপিএল শুরু হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দুইটায়। কিন্তু এক ঘণ্টা পিছিয়ে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর তিনটায়। এমনটাই জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

মূলত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সম্প্রতি গভর্নিং কাউন্সিল জানিয়েছিল, বিপিএলের নতুন পর্বের জন্য কোনো জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করবে না তারা। সে সিদ্ধান্তে অটুট থাকলেও ছোট আকারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাই এক ঘণ্টা পিছিয়ে শুরু হবে রাজশাহী ও সিলেটের উদ্বোধনী ম্যাচ।

ইনিংস বিরতির জন্য রাখা হয়েছে ২০ মিনিট। সে সময়টাতেও দুই-একটা ব্যান্ড পারফর্ম করবে বলে জানিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচের শুরুতেও এসেছে পরিবর্তন। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আগের সূচিতে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা ৭টায়।

২০২৬ বিপিএলে অংশ নিচ্ছে ছয়টি দল। তিনটি ভেন্যুতে মোট ৩৪টি ম্যাচ হবে। সিলেট ছাড়া বাকি ভেন্যু দুটি হলো চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা। এবার তুলনামূলক কম ম্যাচ হবে ঢাকায়। এই ভেন্যুতে ১০ টির বিপরীতে সমান ১২টি করে ম্যাচ আয়োজন করবে সিলেট ও চট্টগ্রাম।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
ক্রিকেট

লাথাম-কনওয়ের রেকর্ডে রানপাহাড়ে চাপা ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৩৩
দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন লাথাম ও কনওয়ে। ছবি: ক্রিকইনফো
দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন লাথাম ও কনওয়ে। ছবি: ক্রিকইনফো

দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের গলার কাঁটা হয়ে থাকলেন টম লাথাম ও ডেভন কনওয়ে। আরও একবার সেঞ্চুরির দেখা পেলেন এই দুজন। তাঁদের ব্যাটে চড়ে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে ক্যারিবীয়দের ৪৬২ রানের বিশাল লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

এর আগে প্রথম ইনিংসেও সেঞ্চুরি তুলে নেন লাথাম ও কনওয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় একটি রেকর্ড হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুই ইনিংসেই তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করলেন দুই ওপেনার।

প্রথম ইনিংসে ১৩৭ রান করে থামেন লাথাম। ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ২২৭ রানে আউট হন কনওয়ে। তাঁদের ওপেনিং জুটিতে আসে ৩২৩ রান। যেটা নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডের ওপেনারদের প্রথম ৩০০ বা তার বেশি রানের জুটি। শেষ পর্যন্ত ৫৭৫ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে কিউইরা।

জবাবে কাভেম হজের সেঞ্চুরিতে ৪২০ রানে থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ ছিল ৩৮১ রান। আজ ৩৯ রান যোগ করে বাকি ৪ ব্যাটারকে হারায় সফরকারীরা। ১০৯ রান নিয়ে খেলতে নামা হজ অপরাজিত থাকেন ১২৩ রানে। ১৫৫ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়ানডে ঘরানার ব্যাটিং করেছে নিউজিল্যান্ড। ৫৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০৬ রানে ইনিংস ঘোষণা করে স্বাগতিকেরা। যেখানে লাথাম ও কনওয়ের অবদান ২০১ রান। উদ্বোধনী জুটিতে ১৯২ রান এনে দেন তাঁরা। লাথাম ১০১ ও কনওয়ে ১০০ রান করে ফিরে যান। রাচিন রবীন্দ্র ৪৬ ও কেউন উইলিয়ামসন ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন।

লক্ষ্য তাড়ায় বিনা উইকেটে ৪৩ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্র্যান্ডন কিং ৩৭ ও জন ক্যাম্পবেল ২ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন। জয়ের জন্য ৮৮ ওভারে ৪১৯ রান করতে হবে তাদের। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে স্কোরবোর্ডের চিত্র বলছে– অন্তত মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট হারছে না নিউজিল্যান্ড। তেমনটা হলে সিরিজ জয়ের পথেই আছে তারা। ড্র দিয়ে সিরিজ শুরুর পর দ্বিতীয় টেস্টে ৯ উইকেটের জয় তুলে নেয় লাথামের দল। সিরিজ হার এড়াতে এই টেস্ট জিততেই হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা হলেও সেটা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টিতে ডাবল সেঞ্চুরির পর কী বললেন তাসকিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভাইপার্সের বিপক্ষে ২ উইকেট নেন তাসকিন। ছবি: শারজা ওয়ারিয়র্সের ফেসবুক পেজ
ভাইপার্সের বিপক্ষে ২ উইকেট নেন তাসকিন। ছবি: শারজা ওয়ারিয়র্সের ফেসবুক পেজ

ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টি (আইএল টি–টোয়েন্টি) খেলতে গিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন তাসকিন আহমেদ। অবশেষে অপেক্ষা ফুরাল তাঁর। গতকাল শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দুইশতম ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করেন এই বাংলাদেশি পেসার।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে তাসকিনের পথচলা শুরু হয় ২০১৩ সালে। সে বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) চিটাগং কিংসের হয়ে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে অভিষেক হয় এই পেসারের। দেখতে দেখতেই এই সংস্করণে ২০০ তম ম্যাচ খেলে ফেললেন। বাংলাদেশের হয়ে ৮৬টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তাসকিন।

২০০ টি-টোয়েন্টির ১৯৬ ইনিংসে তাসকিনের শিকার ২৬০ উইকেট। এর মধ্যে বাংলাদেশের জার্সিতে নিয়েছেন ১০৬ উইকেট। ওভারপ্রতি গড়ে ৭.৯৩ রান খরচ করেছেন তিনি। বোলিং গড় ২১.৪৩।

তাসকিনের মাইলফলকের ম্যাচে ভাইপার্সের কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে ওয়ারিয়র্স। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় তাদের পুঁজি ছিল মাত্র ৯০ রানের। মামুলি পুঁজি নিয়েও প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের কাঁপিয়েছেন তাসকিন। ৪ ওভারে ২০ রানে ২ উইকেট তুলে নেন ঢাকা এক্সপ্রেস। এই পরিসংখ্যানই বলছে, এদিন বল হাতে কতটা দুর্দান্ত ছিলেন তাসকিন। মূলত তাঁর আগুনে বোলিংয়ের কারণেই সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কিছুটা বিপদে ছিল ভাইপার্স। তবে স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান না থাকায় শেষ রক্ষা হয়নি ওয়ারিয়র্সের।

ওয়ারিয়র্সের হয়ে এটা ছিল তাসকিনের চতুর্থ ম্যাচ। আগের তিন ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও খরুচে বোলিং করেছেন। ভাইপার্সের বিপক্ষে ঠিকই নিজের জাত চেনালেন তাসকিন। ২০০ তম ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শের পর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তাসকিনের এডমিন লিখেছেন, ‘নিজের স্টাইলে ২০০ তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। দারুণ বোলিংয়ে (৪-০-২০-২) তাসকিন আহমেদ এটা স্মরণীয় করে রাখল। মাইলফলকের ম্যাচকে দারুণ পারফরম্যান্সে পরিণত করেন।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটক্রিকেটারতাসকিন আহমেদ
